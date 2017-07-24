Страх, гнев и тревога: как научится управлять эмоциями?

Эмоции в современном мире не принято выставлять напоказ. Может даже показаться, что они мешают преуспевать в жизни. На работе эмоции снижают продуктивность, в обществе их могут не понять и не принять. Мы не всегда открываемся даже перед близкими людьми.

В результате мы постоянно носим маски, прячем уязвимость и чувствительность. Понятия не имеем, что делать со своими переживаниями. Мы привыкли подавлять их усилием воли, игнорировать. Старательно делать вид, что все хорошо.



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Непроработанные эмоции накапливаются в подсознании, формируя пласт разрушительной энергии. Выплески этой энергии проявляются либо в нападках на других, либо в агрессии по отношению к себе (аутоагрессия). Человек болеет, попадает в неприятности, встает на путь саморазрушения. Почему так происходит, он не осознает.

Чтобы избежать таких последствий, учитесь вести диалог с эмоциями. Всякая эмоция не случайна, она указывает на неудовлетворенную потребность. Определенная ситуация помешала нам получить желаемое, в ответ на что появилось переживание. Таким образом, эмоция — это следствие. Воюя с этим следствием, мы отворачиваемся от своих потребностей и оставляем внутри тлеющий конфликт.

Итак, как можно работать с эмоциями? Способы регуляции делятся на три группы: отреагирование, подавление и трансформация. Отреагирование — самый продуктивный способ, хотя и самый сложный. Трансформация дается легче, а подавление — и вовсе нехитрая наука.

Отреагирование эмоций подразумевает их осознание, принятие и разряжение. Сначала эмоция называется, затем методом анализа обнаруживается скрытая потребность, ищется способ ее удовлетворения. Удовлетворение потребности приводит к разряжению эмоции и душевному спокойствию, проблема исчезает.

Для отреагирования эмоций требуется определенная смелость. Ощущать остроту переживания страшно, активно действовать, заботясь о своих потребностях — неловко. Неудивительно, что многим хочется этого избежать. Однако такая работа способствует личностному развитию.

Многие люди считают заботу о себе проявлением эгоизма или слабости. Из-за этого некоторые потребности могут вытесняться, считаться блажью. Чтобы отыскать такие потребности, проанализируйте содержание своих грез и фантазий. Что вы любите представлять, о чем мечтаете?



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Также обратите внимание, какие ситуации вызывают у вас скуку, то есть отсутствие интереса. Если вы часто скучаете, значит, вы игнорируете свои подлинные интересы. Постарайтесь найти их. Если какая-то скучная деятельность неизбежна, стоит поискать в ней интересные моменты и важные смыслы.

Отреагировать можно как актуальные, так и застарелые эмоции. Прошлые ситуации могут держать в плену годами, причиняя немало боли. Подумайте, есть ли у вас такие. Отреагировать незавершённые эмоции возможно через мысленное погружение в ситуацию. Нужно вызвать в воображении все обстоятельства, отмечая возникающие переживания. Повторить несколько раз, пока эмоции не ослабнут.

Также можно смоделировать ситуацию в виде ролевой игры, это будет еще эффективнее. Правда, для такого упражнения вам понадобится помощь психолога или близких людей. Они будут изображать ключевых героев из вашей ситуации. С помощью ролевых игр можно снять тревогу о предстоящем деле, а также дать выход опасным эмоциям вроде гнева.



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Поиск скрытых под эмоциональными реакциями потребностей облегчают техники вербализации. Они подразумевают проговаривание ситуации вслух или описание ее на бумаге. Вербализация также снижает остроту эмоций, что позволяет сосредоточиться на анализе проблемы.

Когда мы разговариваем с человеком, вызвавшим переживания, это и есть вербализация. В частности, партнерам рекомендуется регулярно говорить о своих эмоциях, чтобы достичь большего понимания. Но порой вести реальный диалог невозможно или нежелательно. Для таких случаев существуют многочисленные приемы.

Например, можно написать письмо о своих переживаниях, а потом придумать ответ на это письмо, как бы от лица собеседника. Известна техника пустого стула, стулом обозначают причастное к эмоциям лицо. С ним можно разговаривать, можно обнимать его или бить. С помощью данной техники прорабатывают глубокое чувство вины, выражают сильные эмоции.

Используя методы вербализации для проработки эмоций, старайтесь избегать осуждающих и обвиняющих формулировок. Вместо этого просто констатируйте факты. Возьмите ответственность за свои реакции на себя, а также признайте, что другие люди имеют право делать собственный выбор. Уважайте этот выбор.

К отреагированию относится арт-терапия — обращение к художественным произведениям (музыке, изобразительному искусству, фильмам, танцам, чтению). Сопереживание героям или автору способствует осознанию своих эмоций, пониманию их причин. Для арт-терапии выбираются произведения, созвучные с текущим эмоциональным состоянием. Например, при тревожности и депрессии помогает печальная музыка, тогда как веселая только раздражает.

Есть много техник для отреагирования страха. Они основаны на реальном или мысленном погружении в пугающую ситуацию. Другими словами, чтобы перебороть страх, нужно делать то, что его вызывает. Терапевтическое погружение должно быть длительным, позволяющим достаточно долго переживать острый приступ страха. Это приводит к снижению его интенсивности до полного его исчезновения.

Если страхи связаны с неуспешным поведением (например, выступление перед людьми заставляет голос дрожать), можно использовать следующий прием. Он основан на факте: если чего-то боишься, это обязательно с тобой произойдет. Предлагается делать обратное: изо всех сил стараться, чтобы это произошло.



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Например, если вы очень боитесь покраснеть, вы обязательно зальетесь краской. Если же вы начнете каждый раз думать что-то вроде: «Ну, сейчас я им покажу, как хорошо я умею краснеть, сейчас я побагровею как следует», и будете стараться усилием воли вызвать прилив крови к лицу, ничего не выйдет. Страх покраснеть постепенно пройдет. Вот такой любопытный парадокс.

Трансформация эмоций — это изменение своего внутреннего состояния путем замены одной эмоции на другую. То есть, потребность не удовлетворяется, от нее просто отказываются и заменяют на новую. Такой способ регуляции актуален, если у человека нет возможности или желания повлиять на решение проблемы.

Житейский совет находить позитивное во всем представляет собой не что иное, как метод трансформации эмоций. Позитивная переоценка ситуации поможет найти в ней достоинства и выгоды. Если не для себя, то для других людей. Когда негативные эмоции вызывает чей-то поступок, нужно постараться понять и принять позицию этого человека. Можно искать позитив в прямом смысле слова: отметить комичные и нелепые моменты в произошедшей ситуации.



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Изменить отношение к проблеме — тоже трансформация эмоций. Можно снизить ее значимость для себя по принципу «не очень-то и хотелось, есть вещи поважнее». Помогает осознание факта, что многие люди пребывают в гораздо худшем положении. Также можно подбодрить себя воспоминаниями об успехах в других областях.

Если тревожит неопределенность ситуации, нужно либо разузнать больше информации, либо вообразить себе самый плохой возможный исход. После этого оцените вероятность такого исхода и продумайте план действий на случай его наступления. Вы окажетесь подготовленным к худшему, что облегчит восприятие реального исхода.

Для трансформации эмоций есть письменные техники, как и для отреагирования. С той разницей, что приводят они не к разрядке переживания, а к изменению отношения к ситуации. Скажем, в вашей жизни был человек, который принес вам боль, и вам хотелось бы его простить. Выходить с ним на связь для вас неприемлемо. В таком случае можно воспользоваться техникой «Пять колонок».

Вспомните конфликтную ситуацию. Разделите лист бумаги на пять колонок. В первую выпишите эмоции, которые вы испытали тогда, а также сопутствующие телесные реакции. Во вторую колонку поместите возникшие мысли: о себе, о другом человеке и о ситуации в целом. В третью — какие потребности и желания остались неудовлетворенными. В четвертую колонку выпишите негативные результаты конфликта: где вы ошиблись, какие ваши мысли и чувства были неправильными. В пятую — позитивные: в какой момент вы выбрали правильное поведение, адекватно среагировали.

Имея этот наглядный материал, вам будет легче переосмыслить ситуацию. Сделайте акцент на позитивных последствиях, переоцените негативные. Подумайте, что стало уроком в данной ситуации. Постарайтесь понять мотивы человека, вызвавшего неприятные эмоции. Найдите его выгоды, признайте, что его позиция имеет право на существование. Подумайте, какие плюсы есть в том, что те ваши потребности не были удовлетворены.

Подавление эмоций — это последняя группа способов регуляции. Они популярны, так как не требуют больших усилий. Мало кто горит энтузиазмом решать проблемы, гораздо соблазнительнее избежать этой неприятной работы.

Принцип действия этих методов — вытеснение эмоций в подсознание. Как уже говорилось, в результате накапливается опасная энергия. Частично эта энергия может разрядиться через физическую активность: при сильных переживаниях желание двигаться возникает само собой. Острота в результате спадает, но осознания потребностей, как и их удовлетворения, все равно не происходит.

Можно использовать физическую активность, чтобы немного «остыть», обрести хладнокровие. В таком состоянии работать над проблемой будет куда легче.



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Таким же эффектом обладает и физическая саморегуляция. Это медитация, дыхательные техники, аутогенная тренировка, напряжение-расслабление тела. Эти техники снимают мышечные зажимы, вызванные неприятными эмоциями, но проблему не решают. Зато проясняется голова для дальнейшей работы.

К подавлению эмоций относится самовнушение. Оно временно улучшает самочувствие и дает иллюзию контроля. Внушаются фразы вроде «Сейчас я действительно счастлив». Человек входит в позитивное настроение, но не более чем на 15 минут.

Переключение на посторонние дела — также бегство от эмоций. Эту стратегию часто советуют женские журналы. Предлагается заняться чем-то приятным: сходить на массаж, на шопинг, просто поспать. Стремление переключиться можно заметить во время неприятной беседы. Нас так и тянет что-нибудь разглядывать: вид из окна, окружающую обстановку. Хочется найти себе постороннее занятие: налить воды или кофе, закурить.



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Отвлечься от переживаний можно просмотром фильма или прослушиванием музыки. В этом случае выбирается что-нибудь развлекающее, а не созвучное эмоциональному состоянию (как при арт-терапии). Той же цели служит употребление психоактивных веществ.

А еще подавлением эмоций являются защитные механизмы нашей психики. Они призваны беречь психику от травмирующих переживаний, но не способствуют конструктивной работе с ними. Вот некоторые из них: перекладывание ответственности за свои мысли и поступки, поиск «козла отпущения» для вымещения эмоций, отказ принять ситуацию (например, смерти близкого), инфантильное поведение, идентификация себя с более сильным лицом для снижения тревоги.

Итак, подавление эмоций — соблазнительный, но опасный способ регуляции эмоций. Эффект от него временный, а неприятные последствия могут проявляться еще долго. Для здоровья психики нужно анализировать свои эмоциональные состояния. Как поступать, решать проблему или менять отношение к ней, зависит от конкретной ситуации.