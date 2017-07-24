Еще сто лет назад молокоперерабатывающие предприятия формировались по принципу очень короткого "плеча доставки": каждый районный центр обязательно должен был иметь свой молочный завод, выпускающий весь спектр продукции, потому что нужно было кормить население, рассказал собеседник Sputnik.

"Тогда срок годности молока был 36 часов, сметаны и творога 72 часа, а на сегодняшний день мы имеем технологии, которые позволяют получать, в прямом смысле, чистое качественное сырье, из которого можно сделать продукты, сохраняющие свои качества более длительное время", — рассказал Глушаков.

На сегодняшний день многие белорусские производители благодаря современным технологиями предлагают потребителям молочные продукты со сроками годности более 10-ти суток для группы свежих молочных продуктов, в том числе 20-30 суток для сметаны и творога, а для категории ультрапастеризованных молочных продуктов сроки годности могут исчисляться месяцами.

"Здесь не нужно бояться сроков. Хороший срок годности продукта — это показатель качества его производства, по крайней мере, для белорусского рынка", — подчеркнул Глушаков.

Собеседник Sputnik также пояснил, почему большая часть белорусских производителей выбирает многопрофильное производство, не останавливаясь на одном-двух фирменных продуктах.

"В многопрофильности есть большой плюс, потому что рынок в течение года меняется по сезонам. Сейчас сезон, когда много овощей, и в этот период возрастает спрос на кисломолочные продукты —питьевые либо сметану, которая используется как заправка к салатам, в то время как на масло спрос проседает. Аналогично на сыры больший спрос идет осенью или зимой, то есть в холодное время человек больше тяготеет к насыщенному продукту", — рассказал Глушаков.

Собеседник Sputnik развеял некоторые бытовые мифы, связанные с употреблением "живых" йогуртов и кисломолочных напитков. По словам Глушакова, молочные продукты, которые относятся к группе ферментированных, в большинстве случаев вырабатываются с участием закваски. Это сметана, творог, сыры, кисломолочные напитки, в них производитель гарантирует наличие живой микрофлоры, и это подтверждается протоколами исследований.

"Но есть категория товаров, которые произведены с использованием живой микрофлоры, но чтобы продукт стоял не месяц, а два-три, в этих случаях живая закваска, хоть сама по себе и полезна, но уже не совсем уместна. Дело в том, что она продолжает дальше ферментативные процессы, и продукт постепенно набирает кислотность, становится перекисшим. Такие продукты производитель подвергает дополнительной термической обработке, и в этих продуктах молочнокислые организмы уже не регламентируются, их там нет в нужном количестве, но храниться такие продукты могут долго", — рассказал Глушаков.



© Фото: личный архив И. Кабасакал Худеем со Sputnik: самое подходящее время для огуречной разгрузки

Представитель молокоперерабатывающего предприятия также рассказал и о перспективах поставок белорусской продукции на китайский рынок. По словам собеседника, у каждой нации есть свои особенности и привычки, в том числе, и в еде. В частности, в Китае молочная продукция не пользуется большой популярностью, но учитывая объем рынка, востребованность в этих продуктах есть, и она достаточно существенная.

"Мы проходим сертификацию для того, чтобы, имея на руках разрешение, торговать с китайскими партнерами и поставлять туда нашу продукцию. Конечно, это продукты не скоропортящиеся, то есть 30 суток — то, что у нас является хорошим показателем, для китайского рынка этого мало. Это будут продукты, которые имеют более длительные сроки годности, прежде всего, ультрапакстеризованные молоко и напитки", — сообщил Глушкаков.

Собеседник добавил, что подобная сертификация — это процесс небыстрый, на получение всех необходимых документов предприятию может потребоваться до полугода.

Беседу с заместителем директора по модернизации и развитию ОАО "Молочные горки" Михаилом Глушаковым слушайте на радио Sputnik Беларусь.