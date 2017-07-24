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Истребитель МиГ-35 и трансформер Ми-8АМТ: лучшие моменты МАКС-2017
25.07.2017 08:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Авиашоу прошло уже в 13-й раз. За шесть дней выставку посетили более 450 тысяч человек.
© Sputnik Евгений Биятов
Зрители могли увидеть такие новинки российского авиапрома, как многоцелевой истребитель МиГ-35, авиационный
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В ходе выставки показательные выступления проводили восемь пилотажных групп, включая Al Fursan из ОАЭ, которая впервые участвовала в авиашоу в Жуковском.
По информации организаторов, в рамках МАКС-2017 было заключено контрактов почти на семь миллиардов долларов.
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Международный космический авиасалон МАКС-2017 завершился в подмосковном Жуковском. Смотрите на видео, какие новинки можно было увидеть в рамках мероприятия.
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