ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Истребитель МиГ-35 и трансформер Ми-8АМТ: лучшие моменты МАКС-2017

25.07.2017 08:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Авиашоу прошло уже в 13-й раз. За шесть дней выставку посетили более 450 тысяч человек.

Истребитель МиГ-35 и трансформер Ми-8АМТ: лучшие моменты МАКС-2017
© Sputnik Евгений Биятов
"Алмаз-Антей" поставит в Беларусь радиолокационное оборудование

Зрители могли увидеть такие новинки российского авиапрома, как многоцелевой истребитель МиГ-35, авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50, а также вертолет-трансформер Ми-8АМТ, который может превратиться из грузового в пассажирский за час.

Также можно было увидеть отреставрированный штурмовик времен Великой Отечественной — прекрасно восстановленный Ил-2 поднялся в воздух к радости зрителей.

В ходе выставки показательные выступления проводили восемь пилотажных групп, включая Al Fursan из ОАЭ, которая впервые участвовала в авиашоу в Жуковском.

По информации организаторов, в рамках МАКС-2017 было заключено контрактов почти на семь миллиардов долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный космический авиасалон МАКС-2017 завершился в подмосковном Жуковском. Смотрите на видео, какие новинки можно было увидеть в рамках мероприятия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Звездное "ню": кто из селебрити не стесняется раздеваться в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика