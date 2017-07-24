Истребитель МиГ-35 и трансформер Ми-8АМТ: лучшие моменты МАКС-2017

Авиашоу прошло уже в 13-й раз. За шесть дней выставку посетили более 450 тысяч человек.



© Sputnik Евгений Биятов "Алмаз-Антей" поставит в Беларусь радиолокационное оборудование

Зрители могли увидеть такие новинки российского авиапрома, как многоцелевой истребитель МиГ-35, авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50 , а также вертолет-трансформер Ми-8АМТ, который может превратиться из грузового в пассажирский за час.

Также можно было увидеть отреставрированный штурмовик времен Великой Отечественной — прекрасно восстановленный Ил-2 поднялся в воздух к радости зрителей.

В ходе выставки показательные выступления проводили восемь пилотажных групп, включая Al Fursan из ОАЭ, которая впервые участвовала в авиашоу в Жуковском.

По информации организаторов, в рамках МАКС-2017 было заключено контрактов почти на семь миллиардов долларов.