МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусские знаменитости — не из стеснительных, не боятся размещать у себя в профилях в соцсетях откровенные снимки. Особо в этом плане раскрепощен женский пол. Инна Афанасьева, Алена Ланская, Ксения Ситник… Список тех, кого застает фотокамера в почти обнаженном виде, можно продолжать.

Профиль в Instagram Люции Геращенко радует глаз любого мужчины. Телеведущая какой только частью тела не показывается перед камерой.