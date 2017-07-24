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Звездное "ню": кто из селебрити не стесняется раздеваться в соцсетях

25.07.2017 07:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусские знаменитости — не из стеснительных, не боятся размещать у себя в профилях в соцсетях откровенные снимки. Особо в этом плане раскрепощен женский пол. Инна Афанасьева, Алена Ланская, Ксения Ситник… Список тех, кого застает фотокамера в почти обнаженном виде, можно продолжать.

Профиль в Instagram Люции Геращенко радует глаз любого мужчины. Телеведущая какой только частью тела не показывается перед камерой.

Любимая модель моего мужа

 
Теги: Минск
 
 
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Афанасьева, Ланская и даже Солодуха размещают у себя на страничках в соцсети фото, на которых они "почти ню".

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