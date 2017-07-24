В базах сайтов недвижимости не много объявлений о продаже квартир в ЖК «Маяк Минска», где продавцы — собственники квартир. Но все же: люди строили жилье по 1,5−2 тысячи долларов за квадратный метр, зачем же продавать сейчас, на падающем рынке? REALTY.TUT.BY решил узнать мотивы продавцов.

«Продаю „трешку“, чтобы купить здесь же две квартиры на одной площадке»





— Мне звонили агенты, посмотрели квартиру и сказали, что дороже 105 тысяч долларов не стоит даже пытаться ее продать. Я не согласился: спешить некуда, жилье в перспективе для сына. Продам так продам, — рассказал Владимир.

Владимир за 115 тысяч долларов продает трехкомнатную квартиру в доме № 2 по улице Кирилла Туровского. Площадь — 94,6 квадратного метра, санузел совмещенный. Строил он ее в 2014 году, когда цены за квадратный метр тут были на уровне 1850 долларов.





— По такой цене трехкомнатную квартиру, но с меньшей площадью, отдавали в рассрочку на три года. Правда, это был другой дом. Посчитали, что жилье обошлось бы в 150 тысяч долларов. Хотел было уже покупать, но передумал. Позже решил строиться в другом доме ЖК «Маяк Минска». На тот момент цены уже снизились до 1350 долларов за «квадрат», а когда пришел заключать договор, еще и на акцию попал — 1225 долларов за «квадрат» при условии 100% оплаты. Взял кредит и уплатил всю сумму сразу.





Дом, в котором Владимир купил «трешку», сдали в 2015 году. За это время планы хозяина изменились.

— Решил продать эту квартиру и купить однокомнатную и двухкомнатную на одной площадке в доме на бульваре Пикассо. Мне район нравится: тут артезианская вода, хорошая инфраструктура. Единственный объективный минус — плотность застройки, что влечет за собой электронный смог. Но с этим нужно жить, так как электронный смог сейчас есть в любом многоквартирном доме, где много бытовой техники, электроники, проложен оптоволоконный кабель. Знаю, что некоторые очень обиделись на застройщика, за то, что не выполнил обещание построить здесь гребной канал. По мне — так это, наоборот, хорошо, а то попробуй уследи за детьми.

Алла: Хочу купить взамен дом

Впрочем, позитивный настрой не у всех. Алла продает двухкомнатную квартиру (улица Кирилла Туровского, 22) в «Маяке Минска», чтобы купить взамен дом. В 2014 году она строила жилье по две тысячи долларов за «квадрат». Площадь квартиры — 66 квадратных метров, санузел совмещенный. Квартира без отделки, выставлена на продажу за 100 тысяч долларов, по 1515 за «квадрат».





— Говорят, что мы в сегодняшних реалиях цену высокую поставили, — говорит Алла. — Но мы и так процентов 20 теряем. Просто я не представляю, как можно жить в такой плотной застройке. Наша квартира очень хорошая, по качеству строительства к ней нет вопросов. И вид из окна хороший — на Дом милосердия. Но сам квартал, его несоответствие изначальному проекту, высокая плотность застройки — все оказалось не по мне. Поэтому хочу продать эту квартиру и купить взамен дом.





Алла рассказала, что объявление разместила сравнительно недавно и пока ей никто не звонил.

Александра: Уезжаю в другой город

Никто, кроме агентов, не звонил пока и Александре, которая неделю назад разместила объявление о продаже однокомнатной квартиры на улице Кирилла Туровского, 18. Площадь жилья — 45,7 «квадрата», санузел раздельный. Дом был сдан в 2016 году. Квартира продается за 68 тысяч долларов, по 1488 долларов за «квадрат».





— Почему продаю? Просто собираюсь переехать в другой город — вот и все. Квартира меня полностью устраивала, даже успела сделать в ней частично ремонт. Но обстоятельства изменились.









Когда обзванивали продавцов квартир в уже сданных домах в ЖК «Маяк Минска», выяснилось: продают не только собственники и агенты, но и подрядные организации, с которыми застройщик рассчитался «квадратами» вместо денег.

— Я могу только похвалить это жилье, — рассказали в одной из подрядных организаций. — Нам же надо продавать его. Так что не ждите, что я вам скажу что-то негативное.

К слову, задачи собирать негатив не было. От жилья в «Маяке» не избавляются: у каждого есть свои причины продавать: как и во всех новостройках Минска.