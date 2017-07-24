На МКАЗ грузовик столкнулся с автобусом: пострадал водитель автобуса

Авария произошла рано утром в Первомайском районе Минска — между Логойским трактом и проспектом Независимости на внутреннем кольце МКАД. На месте работает ГАИ.



Фото: ГАИ Первомайского района

Авария произошла около шести часов утра. Автобус № 86 двигался на маршрут. В автобусе находился только водитель.

— Авария произошла на 53 километре внутреннего кольца МКАД — между Логойским трактом и проспектом Независимости, — рассказала AUTO.TUT.BY cтарший инспектор по агитации ОГАИ Первомайского РУВД города Минска Оксана Мехедко. — Автобус двигался в первой полосе со стороны Логойского тракта в сторону улицы Всехсвятской, позади ехал грузовик Scania, возвращался из рейса из Литвы, груженый уксусом. Водитель, с его слов отвлекся, а когда снова обратил внимание на дорогу, до автобуса оставалось пятьдесят метров.





Водитель фуры применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. От удара автобус выбросило за пределы проезжей части.





Водителя автобуса забрала бригада скорой. С подозрением на чмт, однако, как только что стало известно, он отпущен домой, диагноз не подтвердился. Водителя отпустили домой.







