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Антология ДДТ в одном концерте: группа везет в Минск концептуальную программу "История звука"

25.07.2017 09:51 — Разное | Tut.by  
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Чуть больше года назад Юрий Шевчук признался, что работает над экспериментальным проектом, ради которого отложил подготовку нового материала: музыкальным экскурсом в долгую и продуктивную историю ДДТ. 15 ноября белорусы смогут увидеть, что из этого вышло: группа представит в «Минск-Арене» программу «История звука». Билеты появились в продаже сегодня.


Название большого концерта символично: в нем собраны песни из разных эпох, начиная с 80-х годов прошлого века и заканчивая современностью. Все это время звучание группы менялось: становилось то лиричным, то более напористым. Юрий Юлианович и команда экспериментировали с музыкальными стилями — от ритм-энд-блюза до индастриала. Звучание было разным, но главное, за что зритель любит ДДТ, осталось неизменным: интерес и любовь к человеку, живущему в новейшие времена перемен. Поклонникам коллектива удастся освежить в памяти разные исторические вехи благодаря композициям, многие из которых уже давно не исполнялись вживую.

«Мы рады, что программа случилась — говорит лидер группы, — у нас появилась возможность расширить границы смыслов и сделать наши музыкальные поля экспериментальными. Главная задача — разместить все песни, которые мы хотим сыграть, в границах одного концерта».


В названии программы заложен и еще один смысл, более глубокий. Как объясняет Юрий Шевчук:

«Наша жизнь — это история звука, и звук для нас много значит. Первое, что мы услышали, это биение сердца нашей матери. А когда мы ехали с Орска, по степям, мне мерещился звук коней, дикого поля, птиц, когда еще не было человека и ходили мамонты. А потом пришел человек и привнес в мир совершенно другой звук — иногда страшный, иногда удивительный, прекрасный, гармоничный».

Критики говорят, что шоу посвящено маленькому человеку: тому, на что он способен и почему он достоин не жалости, а уважения. Этот лейтмотив проходит сквозь творчество группы, от самых первых до самых новых песен.

Зрители, которым уже посчастливилось побывать на «Истории звука», помимо легендарного звучания ДДТ, отмечают сильную сценографию: на огромном экране демонстрируются тщательно подобранные архивные кадры из истории страны и самой группы. А во время исполнения песни «Ветер», посвященной памяти ушедших рок-музыкантов, их портреты сменяют друг друга.


В программе звучат и множество других хитов разных лет: «Рожденный в СССР», «Глазища», «В последнюю осень», «Это все», «Просвистела», «Родина» — всего более 30 композиций.

ДДТ выступят в Минске с программой «История Звука» 15 ноября 2017 года в «Минск-Арене». Начало в 20:00. Билеты поступили в продажу сегодня.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цены билетов: от 35 до 95 рублей (танцпол — 60, фан-зона — 75 рублей).

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 10 билетов на фестиваль Lidbeer-2017.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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15 ноября группа представит в "Минск-Арене" программу "История звука". Билеты появились в продаже сегодня.

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