Возле Витебска поймали пьяного мотоциклиста: выпил пива и сел за руль

Возле Витебска милиционеры задержали пьяного мотоциклиста на спортбайке, сообщили в ГАИ УВД Витебской области.

Сотрудники милиции патрулировали район и на Новооршанском шоссе заметили подозрительно ехавшего в сторону Витебска мотоциклиста. Водителя остановили для проверки документов и по его внешнему виду поняли, что он нетрезв. Мотоциклисту предложили «дунуть в трубочку», но он от этой процедуры отказался, но согласился пройти медосвидетельствование. Анализ показал, что в крови у байкера был один промилле алкоголя.

27-летний байкер признался, что перед поездкой выпил пива. Его мотоцикл был доставлен на штрафстоянку, водительского удостоверения он будет лишен.