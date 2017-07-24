ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возле Витебска поймали пьяного мотоциклиста: выпил пива и сел за руль

25.07.2017 09:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Возле Витебска милиционеры задержали пьяного мотоциклиста на спортбайке, сообщили в ГАИ УВД Витебской области.

Сотрудники милиции патрулировали район и на Новооршанском шоссе заметили подозрительно ехавшего в сторону Витебска мотоциклиста. Водителя остановили для проверки документов и по его внешнему виду поняли, что он нетрезв. Мотоциклисту предложили «дунуть в трубочку», но он от этой процедуры отказался, но согласился пройти медосвидетельствование. Анализ показал, что в крови у байкера был один промилле алкоголя.

27-летний байкер признался, что перед поездкой выпил пива. Его мотоцикл был доставлен на штрафстоянку, водительского удостоверения он будет лишен.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27-летний байкер признался, что перед поездкой выпил пива.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Ельске мотоциклист Suzuki с пассажиркой сбил велосипедиста: все трое находятся в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика