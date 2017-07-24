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В Ельске мотоциклист Suzuki с пассажиркой сбил велосипедиста: все трое находятся в реанимации

25.07.2017 09:43 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло в районном центре 24 июля, около 18.30, сообщили в ГАИ Гомельской области.


40-летний водитель Suzuki ехал по улице Минской в направлении ж/д станции. Мотоциклист сбил 63-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по линии перекрестка слева направо по ходу движения.

С травмами водителя, 31-летнюю пассажирку Suzuki и велосипедиста доставили в реанимационное отделение районной больницы.

В ГАИ региона уточнили, что мотоциклист и его пассажирка в момент аварии находились в мотошлемах.

 
 
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