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В Ельске мотоциклист Suzuki с пассажиркой сбил велосипедиста: все трое находятся в реанимации
ДТП произошло в районном центре 24 июля, около 18.30, сообщили в ГАИ Гомельской области.
40-летний водитель Suzuki ехал по улице Минской в направлении ж/д станции. Мотоциклист сбил 63-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по линии перекрестка слева направо по ходу движения.
С травмами водителя, 31-летнюю пассажирку Suzuki и велосипедиста доставили в реанимационное отделение районной больницы.
В ГАИ региона уточнили, что мотоциклист и его пассажирка в момент аварии находились в мотошлемах.
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ДТП случилось в районном центре вечером 24 июля.
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