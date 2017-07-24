Oukitel представила защищенный смартфон с батареей на 10 000 мАч

Китайская компания Oukitel представила полные характеристики готовящегося к выходу смартфона K10000 Max, который получил аккумулятор емкостью в 10 000 мАч и защищенный корпус.





Смартфон создан для любителей активного отдыха и защищен от ударов, воды и пыли. Главная «фишка» K10000 Max — емкий аккумулятор на 10 000 мАч с адаптером питания на 9V/2A.

Разрешение 5,5-дюймового экрана составляет 1920 на 1080 пикселей, гаджет оснащен чипом MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Оперативной памяти в устройстве 3 ГБ, постоянной — 32 ГБ, ее можно расширить с помощью карт microSD объемом до 64 ГБ.

Основной фотомодуль получил разрешение 13 Мп, фронтальный — 8 Мп. В аппарате есть сканер отпечатков пальцев на задней панели корпуса и 3,5-мм разъем для наушников.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0. Точную дату старта продаж и цену пока не сообщают.

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