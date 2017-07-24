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Oukitel представила защищенный смартфон с батареей на 10 000 мАч
Китайская компания Oukitel
Смартфон создан для любителей активного отдыха и защищен от ударов, воды и пыли. Главная «фишка» K10000 Max — емкий аккумулятор на 10 000 мАч с адаптером питания на 9V/2A.
Разрешение 5,5-дюймового экрана составляет 1920 на 1080 пикселей, гаджет оснащен чипом MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц. Оперативной памяти в устройстве 3 ГБ, постоянной — 32 ГБ, ее можно расширить с помощью карт microSD объемом до 64 ГБ.
Основной фотомодуль получил разрешение 13 Мп, фронтальный — 8 Мп. В аппарате есть сканер отпечатков пальцев на задней панели корпуса и 3,5-мм разъем для наушников.
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0. Точную дату старта продаж и цену пока не сообщают.
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Точной даты поступления смартфона в продажу и его цены пока не сообщается.
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