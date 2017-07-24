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В США компания вживит своим сотрудникам микрочипы

25.07.2017 09:47 — Разное | Ежедневник  
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В США компания вживит своим сотрудникам микрочипы

Стоимость микросхемы, способной упростить доступ сотрудника к электронному оборудованию фирмы, составит 300 тысяч долларов

Компания Three Square Market, которая находится в штате Висконсин, введет 50 членам персонала микрочипы под кожу, сообщает служба BBC.

Отмечается, что такие меры направлены на то, чтобы упростить доступ людей к электронному оборудованию фирмы. В частности, микрочипы позволят подключаться к компьютерам и пользоваться офисной техникой.

Микросхемы, которые стоят по 300 тысяч долларов, будут вживляться бесплатно.

BBC подчеркивает, что все участники проекта добровольно согласились на проведение такой операции.

 
 
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Стоимость микросхемы, способной упростить доступ сотрудника к электронному оборудованию фирмы, составит 300 тысяч долларов

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