В США компания вживит своим сотрудникам микрочипы





Стоимость микросхемы, способной упростить доступ сотрудника к электронному оборудованию фирмы, составит 300 тысяч долларов

Компания Three Square Market, которая находится в штате Висконсин, введет 50 членам персонала микрочипы под кожу, сообщает служба BBC .

Отмечается, что такие меры направлены на то, чтобы упростить доступ людей к электронному оборудованию фирмы. В частности, микрочипы позволят подключаться к компьютерам и пользоваться офисной техникой.

Микросхемы, которые стоят по 300 тысяч долларов, будут вживляться бесплатно.

BBC подчеркивает, что все участники проекта добровольно согласились на проведение такой операции.