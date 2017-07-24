|
В США компания вживит своим сотрудникам микрочипы
25.07.2017 09:47 — Разное | Ежедневник
Стоимость микросхемы, способной упростить доступ сотрудника к электронному оборудованию фирмы, составит 300 тысяч долларов
Компания Three Square Market, которая находится в штате Висконсин, введет 50 членам персонала микрочипы под кожу, сообщает служба
Отмечается, что такие меры направлены на то, чтобы упростить доступ людей к электронному оборудованию фирмы. В частности, микрочипы позволят подключаться к компьютерам и пользоваться офисной техникой.
Микросхемы, которые стоят по 300 тысяч долларов, будут вживляться бесплатно.
BBC подчеркивает, что все участники проекта добровольно согласились на проведение такой операции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость микросхемы, способной упростить доступ сотрудника к электронному оборудованию фирмы, составит 300 тысяч долларов
|
Архив (Разное)
Комментарии