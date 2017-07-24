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На границе с Литвой ожидают выезда почти 350 фур

25.07.2017 09:29 — Разное | Ежедневник  
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На границе с Литвой ожидают выезда почти 350 фур

На литовской границе очереди на выезд начинают сокращаться, а вот на польской за последние два часа, наоборот, выросли в 1,5-2 раза

По состоянию на 8 утра ожидают выезда из Беларуси в Литву 346 большегрузов, сообщает Госпогранкомитет. В пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди находятся 180 грузовых автомобилей, в «Привалке» - 69 и «Беняконях» - 47, в «Котловке» - 50. При этом очередей на границе на въезд из Литвы в Беларусь ни на одном пункте пропуска зафиксировано не было.

На границе с Польшей в пункте «Брест» своей очереди ждут 40 легковушек, еще 60 находятся в «Брузгах». При этом, согласно данным Госпогранкомитета, за 2 часа очередь в пункте пропуска «Брест» увеличилась вдвое (по состоянию на 6:00 было 20 автомобилей), а в пукте «Брузки» - больше чем в 1,5 раза (два часа назад она была равна 60 легковым машинам).

На латвийском направлении и на границе с Украиной очередей нет ни на въезд в страну, ни на выезд из нее.

 
Теги: Брест
 
 
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На литовской границе очереди на выезд начинают сокращаться, а вот на польской за последние два часа, наоборот, выросли в 1,5-2 раза

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