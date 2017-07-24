В базе данных популярного теста производительности Geekbench появились сведения о самом младшем и пока не анонсированном смартфоне финской компании HMD Global — Nokia 2.

Название устройства — «неизвестное сердце» (англ. Unknown Heart). Смартфоны под брендом Nokia и раньше появлялись в базе данных бенчмарка под похожими псевдонимами.





Судя по скромным техническим характеристикам (процессор Qualcomm Snapdragon 212 с частотой в 1,27 ГГЦ в паре с 1 ГБ оперативной памяти) тест прошел именно Nokia 2. Операционной системой выступит Android 7.1.1.

Напомним, ранее в Сети появилось рисованное фото макета Nokia 2. Сегодня автор этого изображения поделился «живым» снимком гаджета, на котором запечатлена его тыльная сторона.



Фото: allnokia.ru

Информации о точной дате анонса Nokia 2 пока нет. Скорее всего, его цена установится на уровне 110−120 долларов.

В Беларуси уже продаются смартфоны Nokia 3 и Nokia 6. В самое ближайшее время к ним присоединится Nokia 5. Актуальные цены смотрите в таблице ниже: