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В Сети появилось "живое" фото и характеристики бюджетной Nokia 2

25.07.2017 10:20 — Разное | Tut.by  
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В базе данных популярного теста производительности Geekbench появились сведения о самом младшем и пока не анонсированном смартфоне финской компании HMD Global — Nokia 2.

Название устройства — «неизвестное сердце» (англ. Unknown Heart). Смартфоны под брендом Nokia и раньше появлялись в базе данных бенчмарка под похожими псевдонимами.



Судя по скромным техническим характеристикам (процессор Qualcomm Snapdragon 212 с частотой в 1,27 ГГЦ в паре с 1 ГБ оперативной памяти) тест прошел именно Nokia 2. Операционной системой выступит Android 7.1.1.

Напомним, ранее в Сети появилось рисованное фото макета Nokia 2. Сегодня автор этого изображения поделился «живым» снимком гаджета, на котором запечатлена его тыльная сторона.


Фото: allnokia.ru

Информации о точной дате анонса Nokia 2 пока нет. Скорее всего, его цена установится на уровне 110−120 долларов.

В Беларуси уже продаются смартфоны Nokia 3 и Nokia 6. В самое ближайшее время к ним присоединится Nokia 5. Актуальные цены смотрите в таблице ниже:

 
 
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Скорее всего, цена гаджета установится на уровне 110-120 долларов.

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