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В Сети появилось "живое" фото и характеристики бюджетной Nokia 2
В базе данных популярного теста производительности Geekbench
Название устройства — «неизвестное сердце» (англ. Unknown Heart). Смартфоны под брендом Nokia и раньше появлялись в базе данных бенчмарка под похожими псевдонимами.
Напомним, ранее в Сети
Информации о точной дате анонса Nokia 2 пока нет. Скорее всего, его цена установится на уровне 110−120 долларов.
В Беларуси уже продаются смартфоны Nokia 3 и Nokia 6. В самое ближайшее время к ним присоединится Nokia 5. Актуальные цены смотрите в таблице ниже:
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Скорее всего, цена гаджета установится на уровне 110-120 долларов.
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