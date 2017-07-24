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Аналитики прогнозируют к осени рост курса российского рубля до 65 за доллар
25.07.2017 10:15 — Разное | Ежедневник
Новой волны ослабления рубля можно ждать только ближе к осени, когда в силу сезонных причин упадет спрос на нефть
Курс рубля к доллару и евро в ближайшее время будет торговаться в широком боковике, однако уже осенью доллар может вырасти до 65 рублей на фоне снижения спроса на нефть, полагают опрошенные
При этом эксперты замечают, что обновление локальных максимумов доллара и евро связано с опасениями по поводу усиления геополитических рисков.
Курс доллара расчетами «завтра» к 18:06 (мск) рос на 0,72 рубля — до 60,08 рубля, курс евро — на 0,71 рубля — до 69,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар и евро обновили максимумы с 13 июля 2017 года и с ноября 2016 года, соответственно.
Напряженные ожидания
Текущее ослабление российской валюты проходит вопреки позитивной динамике нефтяных цен и приближению пика налоговых платежей, замечает Денис Давыдов из аналитического управления Нордеа банка. Объяснением такой динамики может выступать рост опасений, связанных с темой новых санкций со стороны США, добавляет он.
В частности, в субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России. Позже в СМИ сообщалось, что пресс-секретарь президента США Дональда Трампа заявила о поддержке данного законопроекта со стороны администрации США. В ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.
В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности направленные против «Северного потока — 2».
Пока данный вопрос «остается на столе», очевидно, что дальнейшее ослабление рубля может продолжаться, считает Давыдов.
«Я согласен, что в воздухе витает напряженное ожидание каких-то потрясений, но, с моей точки зрения, это может быть с одинаковой вероятностью как коррекция в рубле, так и коррекция в американском S&P 500. Очень много политических страстей в рыночной новостной ленте: фундаментальные факторы отошли на второй план», — говорит ведущий аналитик УК «Горизонт» Владимир Рожанковский.
Рубль будет торговаться в боковике
По оценкам аналитиков, в ближайшее время рубль по отношению к доллару и евро будет торговаться в боковике.
Рожанковский из УК «Горизонт» отмечает, что в настоящее время никаких необычных объемов в парах доллар-рубль и евро-рубль не видно. Рубль торгуется в диапазоне 59,2–60,8 рубля за доллар и в ближайшее время уходить из него не собирается, считает он. А индекс доллара между тем уже ниже 94 пунктов, и нефть относительно стабильна, указывает аналитик.
Никакого особенного ослабления рубля мы не наблюдаем, пара доллар-рубль остается по-прежнему в диапазоне 58-60, до максимума от 11 июля на 61 еще далеко, также отмечает аналитик «ВТБ 24» Алексей Михеев.
В ближайшие несколько недель наиболее вероятна широкая боковая динамика как по паре доллар-рубль (58,5-60,5), так и евро-рубль (68,5-70,5), прогнозирует биржевой тренер «БКС Брокер» Иван Копейкин.
При отсутствии кардинальных событий на рынке нефти и на мировой политической арене с точки зрения технического анализа пара может в ближайшее время двигаться в торговом коридоре 59-60,5 рубля, где расположены значимые уровни сопротивления и поддержки, соответственно, полагает трейдер управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Владимир Шумаков.
Что касается пары евро-рубль, то она действительно обновляла максимум этого года, почти достигнув отметки 70, но это связано с тем, что в последние дни на международном валютном рынке вышла на максимумы года пара евро-доллар (показана отметка 1,16), обращает внимание Михеев.
«Однако мы полагаем, что в ближайшее время пара евро-доллар пойдет вниз от верхней границы 2,5-летнего диапазона, и евро-рубль начнет относительно снижаться. Кроме того, мы ожидаем возвращения цен на нефть к 50 долларам за баррель, и это поддержит рубль на обеих валютных парах», — комментирует он.
Рост доллара
В целом уже в первой половине августа рубль может выглядеть более беззащитным перед внешними вызовами, поскольку такие факторы, как налоговые и дивидендные выплаты, не будут оказывать поддержку национальной валюте, считает Давыдов из аналитического управления Нордеа банка. Пара доллар-рубль может отступить к уровням 60-62 рубля, прогнозирует он.
По мнению Михеева из «ВТБ 24», новой волны ослабления рубля можно ждать только ближе к осени, когда в силу сезонных причин упадет спрос на нефть. Пока же раз за разом данные показывают сокращение запасов нефти в США, что поддерживает ее цену, отмечает он.
Осенью же пара доллар-рубль вполне может вырасти до 63-65 рублей за доллар, прогнозирует эксперт.
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Новой волны ослабления рубля можно ждать только ближе к осени, когда в силу сезонных причин упадет спрос на нефть
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