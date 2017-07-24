Аналитики прогнозируют к осени рост курса российского рубля до 65 за доллар





Новой волны ослабления рубля можно ждать только ближе к осени, когда в силу сезонных причин упадет спрос на нефть

Курс рубля к доллару и евро в ближайшее время будет торговаться в широком боковике, однако уже осенью доллар может вырасти до 65 рублей на фоне снижения спроса на нефть, полагают опрошенные РИА Новости аналитики.

При этом эксперты замечают, что обновление локальных максимумов доллара и евро связано с опасениями по поводу усиления геополитических рисков.

Курс доллара расчетами «завтра» к 18:06 (мск) рос на 0,72 рубля — до 60,08 рубля, курс евро — на 0,71 рубля — до 69,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар и евро обновили максимумы с 13 июля 2017 года и с ноября 2016 года, соответственно.

Напряженные ожидания

Текущее ослабление российской валюты проходит вопреки позитивной динамике нефтяных цен и приближению пика налоговых платежей, замечает Денис Давыдов из аналитического управления Нордеа банка. Объяснением такой динамики может выступать рост опасений, связанных с темой новых санкций со стороны США, добавляет он.

В частности, в субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России. Позже в СМИ сообщалось, что пресс-секретарь президента США Дональда Трампа заявила о поддержке данного законопроекта со стороны администрации США. В ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности направленные против «Северного потока — 2».

Пока данный вопрос «остается на столе», очевидно, что дальнейшее ослабление рубля может продолжаться, считает Давыдов.

«Я согласен, что в воздухе витает напряженное ожидание каких-то потрясений, но, с моей точки зрения, это может быть с одинаковой вероятностью как коррекция в рубле, так и коррекция в американском S&P 500. Очень много политических страстей в рыночной новостной ленте: фундаментальные факторы отошли на второй план», — говорит ведущий аналитик УК «Горизонт» Владимир Рожанковский.

Рубль будет торговаться в боковике

По оценкам аналитиков, в ближайшее время рубль по отношению к доллару и евро будет торговаться в боковике.

Рожанковский из УК «Горизонт» отмечает, что в настоящее время никаких необычных объемов в парах доллар-рубль и евро-рубль не видно. Рубль торгуется в диапазоне 59,2–60,8 рубля за доллар и в ближайшее время уходить из него не собирается, считает он. А индекс доллара между тем уже ниже 94 пунктов, и нефть относительно стабильна, указывает аналитик.

Никакого особенного ослабления рубля мы не наблюдаем, пара доллар-рубль остается по-прежнему в диапазоне 58-60, до максимума от 11 июля на 61 еще далеко, также отмечает аналитик «ВТБ 24» Алексей Михеев.

В ближайшие несколько недель наиболее вероятна широкая боковая динамика как по паре доллар-рубль (58,5-60,5), так и евро-рубль (68,5-70,5), прогнозирует биржевой тренер «БКС Брокер» Иван Копейкин.

При отсутствии кардинальных событий на рынке нефти и на мировой политической арене с точки зрения технического анализа пара может в ближайшее время двигаться в торговом коридоре 59-60,5 рубля, где расположены значимые уровни сопротивления и поддержки, соответственно, полагает трейдер управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Владимир Шумаков.

Что касается пары евро-рубль, то она действительно обновляла максимум этого года, почти достигнув отметки 70, но это связано с тем, что в последние дни на международном валютном рынке вышла на максимумы года пара евро-доллар (показана отметка 1,16), обращает внимание Михеев.

«Однако мы полагаем, что в ближайшее время пара евро-доллар пойдет вниз от верхней границы 2,5-летнего диапазона, и евро-рубль начнет относительно снижаться. Кроме того, мы ожидаем возвращения цен на нефть к 50 долларам за баррель, и это поддержит рубль на обеих валютных парах», — комментирует он.

Рост доллара

В целом уже в первой половине августа рубль может выглядеть более беззащитным перед внешними вызовами, поскольку такие факторы, как налоговые и дивидендные выплаты, не будут оказывать поддержку национальной валюте, считает Давыдов из аналитического управления Нордеа банка. Пара доллар-рубль может отступить к уровням 60-62 рубля, прогнозирует он.

По мнению Михеева из «ВТБ 24», новой волны ослабления рубля можно ждать только ближе к осени, когда в силу сезонных причин упадет спрос на нефть. Пока же раз за разом данные показывают сокращение запасов нефти в США, что поддерживает ее цену, отмечает он.

Осенью же пара доллар-рубль вполне может вырасти до 63-65 рублей за доллар, прогнозирует эксперт.