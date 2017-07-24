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В августе попытаются продать пять участков под застройку
В конце августа в Минске пройдет аукцион по продаже пяти участков земли.
С молотка пустят два участка на Либаво-Роменской улице, где стоит частный сектор. Там землю продают под административный комплекс с подземным паркингом и административное здание с магазином, кафе и подземным паркингом.
По условиям аукциона, прежде, чем начать строить, покупателю надо будет снести жилые и нежилые дома на обоих участках.
Участки на Дзержинского-Уманской и в Разинском переулке, которые выставляли на аукцион уже
Также под объект производственного назначения попробуют продать с молотка участок на Будславской, 25.
Аукцион пройдет 23 августа в Минском городском центре недвижимости.
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Продавать будут под офисные и производственные объекты, под них придется сносить жилые и нежилые дома.
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