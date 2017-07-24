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В августе попытаются продать пять участков под застройку

25.07.2017 10:31 — Разное | Tut.by  
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В конце августа в Минске пройдет аукцион по продаже пяти участков земли.

С молотка пустят два участка на Либаво-Роменской улице, где стоит частный сектор. Там землю продают под административный комплекс с подземным паркингом и административное здание с магазином, кафе и подземным паркингом.

По условиям аукциона, прежде, чем начать строить, покупателю надо будет снести жилые и нежилые дома на обоих участках.


Дома № 3 и № 5 покупатель участка должен будет снести
Фото: Яндекс. Карты.

Участки на Дзержинского-Уманской и в Разинском переулке, которые выставляли на аукцион уже несколько раз, попытаются продать снова .

Также под объект производственного назначения попробуют продать с молотка участок на Будславской, 25.


Аукцион пройдет 23 августа в Минском городском центре недвижимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Продавать будут под офисные и производственные объекты, под них придется сносить жилые и нежилые дома.

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