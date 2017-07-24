|
Bentley Continental GT превращается в яхту. Ателье Mulliner сделало роскошную версию кабриолета
Компания Bentley представила новую лимитированную серию кабриолета Continental GT Convertible, созданную мастерами придворного ателье Mulliner и британской компании Princess Yachts.
Вдохновением для создания новой серии, которая ненавязчиво напоминает о морской стихии, послужил дизайн роскошных яхт. Лимитированная серия Galene Edition названа в честь греческой богини Галены, покровительницы спокойного моря.
Кузов «яхтенного» кабриолета окрашен в белоснежный цвет, дополняют обвес полированные аксессуары оттенка Sequin Blue, из прочих особенностей Continental GT Convertible Galene Edition — темно-синяя мягкая складная крыша и 21-дюймовые полированные колесные диски.
В интерьере кабриолета применяются материалы, используемые для внутренней отделки яхт. Сиденья обшиты кожей разных оттенков и украшены выполненной вручную крестообразной прострочкой, часы получили белоснежную окантовку, а в отделке центральной консоли используется особый материал Pinstripe Walnut, который получается в результате обработки древесины с открытыми порами. Переднюю панель по желанию клиента распишет известный испанский иллюстратор Жауме Вилардель (это изображение яхты и надпись «Mulliner»).
Под капотом кабриолета «яхтенной» серии скрывается четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 507 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Тираж Continental GT Convertible Galene Edition составит всего 30 экземпляров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кабриолет Bentley Continental GT отделали материалами, использующимися при постройке роскошных яхт. Лимитированная версия британского авто ограничена тридцатью...
|
Архив (Разное)
Комментарии