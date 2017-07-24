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В кинотеатре Пинска хулиган распылил газовый баллончик: эвакуированы 46 человек

25.07.2017 09:52 — Разное | БелТА  
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В кинотеатре Пинска хулиган распылил газовый баллончик: эвакуированы 46 человек

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске посетитель распылил газовый баллончик в местном кинотеатре, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Инцидент произошел вечером 24 июля. В Пинское ГОВД поступило сообщение от директора кинотеатра "Победа". Он рассказал, что неизвестный посетитель во время киносеанса в 21.15 распылил в зале газовый баллончик. Работники кинотеатра оперативно эвакуировали 46 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают личность хулигана.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске посетитель распылил газовый баллончик в местном кинотеатре, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского...

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