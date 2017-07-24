Один из лучших бомбардиров КХЛ дисквалифицирован за допинг

Континентальная хоккейная лига отстранила нападающего Даниса Зарипова от участия в чемпионате на два года. Об этом « Чемпионату » сообщили в пресс-службе лиги.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Международная федерация хоккея уведомила КХЛ, а также самого Зарипова, что в его допинг-пробе были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6. b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты.

Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019.

Данис Зарипов является одним из лучших бомбардиров в истории Континентальной хоккейной лиге. В 603 играх за «Ак Барс» и «Металлург» он набрал 565 (253+311) очков. Зарипов четырежды выигрывал Кубок Гагарина.