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Один из лучших бомбардиров КХЛ дисквалифицирован за допинг
Континентальная хоккейная лига отстранила нападающего Даниса Зарипова от участия в чемпионате на два года. Об этом «
Международная федерация хоккея уведомила КХЛ, а также самого Зарипова, что в его допинг-пробе были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6. b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты.
Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019.
Данис Зарипов является одним из лучших бомбардиров в истории Континентальной хоккейной лиге. В 603 играх за «Ак Барс» и «Металлург» он набрал 565 (253+311) очков. Зарипов четырежды выигрывал Кубок Гагарина.
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Континентальная хоккейная лига отстранила нападающего Даниса Зарипова от участия в чемпионате на два года.
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