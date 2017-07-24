Адресную соцпомощь за 6 месяцев 2017 года получили больше 160 тысяч белорусов





Число белорусов, получивших ГАСП, растет из года в год

В Беларуси в январе-июне текущего года получателями государственной адресной социальной помощи (ГАСП) стали около 160,4 тыс. человек, объем финансирования на выплату ГАСП достиг 41,7 млн белорусских рублей, сообщила БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства труда и социальной защиты.

Государственная адресная социальная помощь выделяется малообеспеченным семьям и находящимся в трудной жизненной ситуации людям. В системе ГАСП предоставляются пять социальных выплат.

Так, в I полугодии нынешнего года ежемесячное социальное пособие назначено 40,2 тыс. жителей республики на сумму 8,5 млн рублей, единовременное социальное пособие - 19,9 тыс. человек на 2,4 млн рублей. Основными получателями ежемесячного и единовременного соцпособий традиционно являются многодетные и неполные семьи с несовершеннолетними детьми.

Кстати, неблагополучным семьям пособие выделяется в натуральной форме: продукты питания, одежда и обувь, предметы первой необходимости. Бесплатными продуктами питания обеспечено за январь-июнь текущего года 20,1 тыс. детей на общую сумму 10,3 млн рублей.

Как отметили в министерстве, многодетные и неполные семьи преобладают среди получивших этот вид соцподдержки. Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников получили 66,3 тыс. человек на 16,7 млн рублей.

Соцпособие на оплату технических средств социальной реабилитации предоставлено 13,9 тыс. человек для оплаты 18,6 тыс. средств реабилитации, объем финансирования на эти цели достиг 3,9 млн рублей. К слову, эти два вида пособий предоставляются независимо от величины среднедушевого дохода семьи (гражданина) при наличии врачебно-консультативного заключения государственной организации здравоохранения или на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида.

В Беларуси получили ГАСП в 2016 году 290,4 тыс. человек, в 2015-м - 251,2 тыс., в 2014-м - 217,8 тыс. человек, в 2013 году - 200,7 тыс. человек.