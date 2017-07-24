Как за 10 лет утроить вложенный инвесткапитал?





Активы, которые способны обеспечить повышенную доходность в долгосрочной перспективе

Не секрет, что на длинных горизонтах акции всегда неплохо растут. Например, сбалансированный индекс акций S&P дает 9-11% годовых сам собой, то есть можно достаточно легко зарабатывать такой уровень доходности, инвестируя просто в индекс или в сбалансированный портфель. Конечно, бывает, что временами акции просаживаются и могут оставаться в минусе по 3 года или даже по 5 лет, но надо просто быть готовым «пересидеть» это падение, не переживать и не пугаться, констатирует Forbes .

Однако у такой стратегии есть два «но». Первое заключается в том, что большинство крупнейших западных инвестдомов считают сегодняшний рынок акций перегретым, особенно американский, то есть эти 3-5 лет просадки с высокой долей вероятности могут случиться в ближайшее время.

Второе «но» связано с тем, что доходность в 11% устраивает далеко не всех. Что делать, если планка доходности находится выше — на уровне 20-30% годовых?

Как работают крупные инвестиционные банки или владельцы огромных состояний для достижения такого уровня доходности? В принципе, современная открытость и доступность информации для любого, включая школьника и студента, дают свои безусловные плюсы, которые заключаются в том, что даже небольшой инвестор может оперировать той же информацией, которую используют крупные инвестдома и управляющие миллиардными состояниями для того, чтобы выходить на повышенный уровень доходности. Вопрос в квалификации — позволяет ли она работать с этой информацией? И достаточно ли времени, чтобы при наличии квалификации заниматься анализом?

При этом если быть внимательным к информационным потокам, налицо очевидные тренды и структурные изменения в мировой экономике и ведущих экономиках мира (где сосредоточено самое большое количество эмитентов), учитывая которые в своем инвестиционном портфеле, можно получить весьма и весьма хороший плюс к доходности сбалансированного портфеля акций.

Представим себе шкалу активов, способных обеспечить повышенную доходность от инвестиций, при этом расположим на этой шкале только те инвестиционные решения, которые находятся в диапазоне от самых очевидных до просто очевидных. За эти рамки — в область венчурных проектов, фантазий и предположений — выходить не будем. Итак, в самом начале нашей шкалы лежат самые очевидные вещи. Здесь можно привести два примера, которыми очевидные вещи, конечно, не ограничиваются.

Первый пример касается изменения структуры и величины военных расходов стран, входящих в НАТО. В связи с приходом к власти в США президента Дональда Трампа нас ожидают структурные изменения в экономиках ведущих стран мира. Очевидным фактом является то, что Трамп заставит европейские страны — члены НАТО увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Из крупнейших европейских стран — членов Североатлантического альянса на текущий момент такой уровень расходов имеют только Великобритания и Польша. Германия, Канада и Испания тратят намного меньше — около 1-1,5%. Одни только Германия и Франция, уже пообещавшие увеличить расходы на оборону до целевых показателей НАТО, обеспечат около 5% роста оборонных расходов альянса, и это станет сильнейшим драйвером роста доходов европейских компаний оборонной отрасли.

То есть многомиллиардное принудительное изменение структуры экономики — это уже не венчур, а неизбежный факт, от которого выиграет понятный европейский производитель и эмитент.

Если говорить о США, то первый проект бюджета на 2018 год предполагает увеличение расходов на оборону до 52,3 млрд долларов, то есть на 10% (что в абсолютных цифрах сопоставимо с бюджетом на оборону России). Наибольший рост расходов предполагается в части наращивания закупок авиатехники, систем обычного вооружения (танки, грузовики и т.п.), научных изысканий (R&D) в области вооружения, поддержания ядерного арсенала США и кибербезопасности.

То есть миллиарды, которые раньше не тратились, теперь будут тратиться. А значит, произойдут конкретные изменения в показателях соответствующих компаний, в их капитализации и курсовой стоимости акций.

Еще один пример — предстоящий огромный рост расходов на гражданскую безопасность в связи с нарастанием разного рода угроз. Востребованность технологий для гражданской безопасности в ближайшие годы будет возрастать в геометрической прогрессии. В игру вступает производство новых систем обнаружения взрывчатых веществ, защиты инфраструктурных объектов, наблюдения за общественными местами, дроны, роботы и алгоритмы искусственного интеллекта. Стремительный рост ожидает рынок технологий для обеспечения безопасности частных владений. Развитие полупроводников и распространение интернета вещей влекут за собой возрастающую потребность в защите от угрозы утечки данных. Согласно исследованию консалтинговой фирмы MarketsandMarkets, рынок информационной безопасности вырастет с 70 млрд долларов сегодня до 170 млрд долларов к 2020 году.

Далее на шкале активов высоким потенциалом роста следует расположить отрасли и сектора, связанные с технологической революцией и новой экономикой, которые будут расти на десятки и сотни процентов в год, даже если экономика в целом будет падать или стагнировать. Это совершенно очевидно и подтверждено консенсус-прогнозами авторитетных экспертов. Рынок технологий искусственного интеллекта, по разным оценкам, вырастет в 20 раз за ближайшие восемь лет. Глобальные перемены будут происходить в производстве сенсоров, микрочипов, компонентов для индустрии интернета вещей, технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, 3D-печати, облачных технологий, Big Data, дронов и роботов для разных целей.

Еще дальше — в области неизбежного взрывного роста с незначительным сопутствующим риском — находятся совсем молодые отрасли. На нашей шкале это самый интересный отрезок, так как апсайд этих активов очень большой и равен не десяткам, а сотням процентов. Эти активы сродни снежному кому — они стремительно увеличиваются в объеме, и это движение невозможно остановить. Здесь можно привести два разных примера, поскольку снежный ком может оказаться на чистом склоне, а может — на склоне с редкими деревьями. Во втором случае есть вероятность, что снежный ком встретит препятствие и разлетится на части, но это совсем не обязательно.

Примером снежного кома на чистом склоне может служить киберспорт (eSports). Американцы уже смотрят киберспортивные мероприятия по времени дольше, чем традиционные офлайновые игры, даже если речь идет об американском футболе.

Киберспорт — это дикорастущая отрасль, в которую уже вовлечены десятки, если не сотни миллионов людей, которые смотрят онлайн-трансляции, не являясь при этом игроками. Это глобальное явление, не имеющее границ, и в этом его дополнительный потенциал. Только за последний год доходы от eSports в мире выросли более чем на 41% до 696 млн долларов, а к 2020 году, по прогнозам Newzoo, вырастут почти до 1,5 млрд долларов. Мировая аудитория eSports, по оценкам того же агентства, достигнет в 2017 году 385 млн человек. На сегодня крупнейшим рынком киберспорта является Северная Америка, где доходы от киберсопртивных проектов за год составили 257 млн долларов.

Российский капитал уже инвестирует в киберспортивные команды, такие примеры известны. И понятно, почему. К примеру, только одна наша российская команда в отдельно взятой игре-«стрелялке», причем занимающая пока не призовые места, имеет на сегодня в глобальной сети 100 тысяч фанатов, причем 20 тысяч из них — почему-то бразильцы. И все это происходит в онлайне. Глобальные рекламные бренды уже пошли в этот сектор из-за аудитории. Киберспортивные проекты уже начали выходить на публичный рынок. И стремительный рост этого сектора — это не предположение, а уже свершившийся факт, который подтвержден вовлеченностью сотен миллионов людей.

Примером снежного кома на склоне с редкими деревьями может служить рынок криптовалют. Только за последний год капитализация этого рынка выросла более чем в 4 раза, превысив в июне 2017 года рекордный уровень в 100 млрд долларов после многомесячного роста. Это уже тоже снежный ком, но в чем его отличие от рынка eSports, набирающего обороты на склоне без препятствий? Зададим себе вопрос: могут ли обстоятельства сложиться таким образом, что мои близкие и дальние знакомые, инвестирующие в криптовалюты, бросятся их продавать? Ответ — да, это легко может случиться. А можно ли себе представить, что мои близкие и дальние знакомые, которые смотрят или играют в киберспорт, прекратят этим заниматься? Это вряд ли. И в этом отличие. Снежный ком на чистом склоне приводится в движение исключительно реальной потребностью в развлечениях, привычкой. Второй же движется как реальной потребностью, так и спекулятивным ажиотажем, и измерить пропорцию невозможно. Понять можно будет только тогда, когда он либо разобьется о дерево, либо благополучно скатится, став огромным.

Когда какое-то явление становится востребованным миллионами, оно неизбежно превращается в снежный ком. Самая принципиальная вещь здесь — увидеть этот снежный ком тогда, когда он еще только набирает силу.

Ко всем описанным выше трендам необходимо присматриваться всем, кто размышляет над улучшением доходности своего инвестиционного портфеля и стоит перед выбором активов. Выходить за пределы обозначенной нами шкалы самых очевидных и просто очевидных вещей — в область визионерства, предположений и гипотез — вряд ли стоит. Гораздо надежнее для инвестора делать ставку на долгосрочные тренды, отражающие социально-экономические, политические и технологические изменения в обществе. Инвестиции в такие активы не будут зависеть от ежедневных движений финансовых рынков, но будут приносить сверхдивиденды от неизбежного роста соответствующих отраслей.