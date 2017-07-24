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"Не откровенничать, быть осторожным". Иностранный тренер "Шахтера" - о менталитете белорусов

25.07.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
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Новый главный тренер «Шахтера» поляк Марек Зуб в беседе с корреспондентом «Прессбола» Владимиром Пирогом рассказал о коммуникативных неудачах в многоязычном солигорском коллективе.


Марек Зуб. Фото: fcshakhter.by

— …Все окружающие меня люди твердят: Марек, ты должен понять белорусский менталитет!

— Поняли?

— В целом да. Белорусам свойственна какая-то закрытость. Вы любите тишину — и особо не ищете контактов с иностранцами. Лучшая позиция — смотреть на все спокойно, со стороны. Ни с кем особо не откровенничать, быть осторожным…

— Это хорошо или плохо?

— Здесь есть и плюсы, и минусы. А плохо лишь то, что у вас не говорят на английском. И не хотят. Знаешь четыре-пять слов, пусть еще со школьной программы, — скажи их легионеру, который ничего не понимает по-русски. Так продемонстрируешь, что хочешь перед ним открыться, подать ему руку дружбы. Однако почему-то ваши ребята боятся использовать даже английские слова, которые знают.

— И Януш?

— Коля умеет — но только он. Беседовал на этот счет с парнями. Один говорит: я не смогу. Другой отвечает: если легионер приехал к нам, пусть он первым находит с нами контакт. Третий: мне это вообще не интересно, у меня есть собака — лучше с ней после тренировки пойду в лес погулять. Но я думаю все это изменить, чтобы ребята больше общались. Поверьте, и для уровня игры иностранцев это очень важно.

 
 
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Новый главный тренер "Шахтера" поляк Марек Зуб в беседе с корреспондентом "Прессбола" Владимиром Пирогом рассказал о коммуникативных неудачах в многоязычном...

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