На трассе М1 легковушка сбила пешехода: женщина скончалась на месте аварии

Авария со смертельным исходом произошла поздно вечером 24 июля. В 23.30 на 470 км автодороги М1 — Брест-Минск-граница РФ. Водитель легковушки сбил переходившую проезжую часть девушку. Она погибла на месте ДТП, сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.





ДТП произошло близи деревни Клади Крупского района. 62-летний водитель Peugeot-408 ехал в Минск и совершил наезд на 33-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.





В результате ДТП женщина от полученных травм повреждений скончалась на месте происшествия. Пешеход не была обозначена светововзращающими элементами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь.