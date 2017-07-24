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На трассе М1 легковушка сбила пешехода: женщина скончалась на месте аварии
Авария со смертельным исходом произошла поздно вечером 24 июля. В 23.30 на 470 км автодороги М1 — Брест-Минск-граница РФ. Водитель легковушки сбил переходившую проезжую часть девушку. Она погибла на месте ДТП, сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.
ДТП произошло близи деревни Клади Крупского района. 62-летний водитель Peugeot-408 ехал в Минск и совершил наезд на 33-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП женщина от полученных травм повреждений скончалась на месте происшествия. Пешеход не была обозначена светововзращающими элементами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь.
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Водитель легковушки не увидел в темноте перехода - на нем не было фликеров.
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