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На трассе М1 легковушка сбила пешехода: женщина скончалась на месте аварии

25.07.2017 10:50 — Разное | Tut.by  
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Авария со смертельным исходом произошла поздно вечером 24 июля. В 23.30 на 470 км автодороги М1 — Брест-Минск-граница РФ. Водитель легковушки сбил переходившую проезжую часть девушку. Она погибла на месте ДТП, сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.


ДТП произошло близи деревни Клади Крупского района. 62-летний водитель Peugeot-408 ехал в Минск и совершил наезд на 33-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.


В результате ДТП женщина от полученных травм повреждений скончалась на месте происшествия. Пешеход не была обозначена светововзращающими элементами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Водитель легковушки не увидел в темноте перехода - на нем не было фликеров.

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