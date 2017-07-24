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Грибы и радиация: от чего зависит уровень радионуклидов в грибах
25.07.2017 10:50 — Разное | Sputnik Беларусь
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Обезопасить себя можно, обходя стороной зараженные территории, но при покупке грибов не лишним будет знать и то, как различные виды грибов накапливают радиацию.
Уровень содержания радионуклидов в грибах зависит не только от плотности заражения почвы, на него оказывают влияние также другие характеристики почвы, тип леса и различная способность накапливать радиацию, свойственная каждому виду. Так, даже на территориях с плотностью загрязнения почвы в 5 Ки/км2, содержание цезия-137 в грибах и ягодах слабонакапливающей группы может не превышать допустимого уровня.
От чего зависит уровень содержания радионуклидов в грибах, распределение грибов по степени накопления цезия-137, характеристики лесов для сбора нормативно чистых грибов – в инфографике Sputnik.
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Распределение грибов по способности накапливать радионуклиды, признаки "чистых" и "грязных" лесов – в инфографике Sputnik.
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