Грибы и радиация: от чего зависит уровень радионуклидов в грибах

После аварии на Чернобыльской АЭС прошло уже более 30 лет, и все, казалось бы, прекрасно знают, что дары леса способны накапливать радионуклиды из зараженной почвы. Однако, как показали проверки Беллесозащиты,радиоактивные грибы и ягоды.

Обезопасить себя можно, обходя стороной зараженные территории, но при покупке грибов не лишним будет знать и то, как различные виды грибов накапливают радиацию.

Уровень содержания радионуклидов в грибах зависит не только от плотности заражения почвы, на него оказывают влияние также другие характеристики почвы, тип леса и различная способность накапливать радиацию, свойственная каждому виду. Так, даже на территориях с плотностью загрязнения почвы в 5 Ки/км2, содержание цезия-137 в грибах и ягодах слабонакапливающей группы может не превышать допустимого уровня.

От чего зависит уровень содержания радионуклидов в грибах, распределение грибов по степени накопления цезия-137, характеристики лесов для сбора нормативно чистых грибов – в инфографике Sputnik.