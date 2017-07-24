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Интерактивный спектакль по мотивам мультсериала "Робокар Поли" покажут в Минске

25.07.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
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5 ноября в КЗ «Минск» пройдет новый музыкальный спектакль для детей по мотивам мультсериала «Робокар Поли» — «Вперед Спасатели!», в котором главный герой и его друзья проведут набор в команду спасателей.


Театральный проект «Вперед Спасатели!» был создан одним из лидеров постановок для самых маленьких зрителей — «Дикообраз продакшн», который известен в Москве и за ее пределами по лицензионным детским шоу на основе популярных мультсериалов — «Свинка Пепа», «Мой маленький пони», WINX «Фей- феерия» и других.

Во время представления в Минске дети научатся быть смелыми и справедливыми, как полицейская машинка — Поли, добрыми и благородными, как скорая помощь — Эмбер, сильными и верными, как пожарная машина — Рой, находчивыми и обаятельными, как вертолетик Хели.

Вместе с неразлучными друзьями маленькие зрители пройдут множество испытаний: починят поломанный волшебный светофор, уберегут от аварии непослушного мальчика Кевина, остановят потерявший управление грузовик, найдут похищенных детей и спасут от пожара Совиный Лес.


Помимо этих и других приключений дети познакомятся с правилами дорожного движения и сдав на отлично все экзамены, будут торжественно приняты в известную команду спасателей.

Когда: 5 ноября, 14.30, 17.30.

Где: КЗ «Минск».

Цена билетов: от 10 до 34 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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5 ноября в КЗ "Минск" пройдет новый лицензионный, музыкальный спектакль для детей по мотивам мультсериала "Робокар Поли" - "Вперед Спасатели!".

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