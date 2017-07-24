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Итальянский оркестр Джузеппе Верди впервые выступит в Минске
26 октября в Центральном доме офицеров впервые состоится
Оркестр театра Джузеппе Верди в Триесте был создан в 1944 году, а нынешнее название получил в 1961-м. Это признанные музыканты международного класса, которые активно гастролируют в Италии и за рубежом.
В Минск приедет камерный состав оркестра — Orchestra Camerata Strumentale Italiana — 15 человек во главе с Фабрицио Фичуром, одним из признанных итальянских специалистов по музыке барокко. Он же является одним из главных сторонников расширения репертуара за счет интерпретации в стиле барокко произведений композиторов 20 века.
Во время концерта прозвучат творения великих Антонио Вивальди, Джоакино Россини, Джакомо Пуччини, Петра Ильича Чайковского, а также современных композиторов Астора Пьяццоллы, Бенджамина Бриттена и Лероя Андерсона.
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26 октября в Центральном доме офицеров впервые состоится концерт камерного оркестра театра Джузеппе Верди под управлением дирижера Фабрицио Фичура.
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