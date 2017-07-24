Восьмой по счету Международный музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» пройдет в Быховском районе 28−30 июля. Здесь разобьют палаточный хостел, будут учить правильно париться и варить уху.





Праздник традиционно пройдет на берегу Чигиринского водохранилища в поселке Грудичино — в агроусадьбах «Песчаный берег» и «Отдых на поляне». В музыкальной части фестиваля примут участие авторы-исполнители и музыканты из 10 стран: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Израиля, Чехии, Словакии, Литвы, Польши и Эстонии.

Гостям покажут оригинальные технологии и рецепты приготовления ухи и рыбных блюд и научат их вязать веники для различных стилей парения. Будут и мастер-классы по изготовлению натурального мыла, ароматерапии. А в мобильных и стационарных банях будут работать лучшие пармейстеры Беларуси, России, Украины, Литвы.

На лесной сцене на протяжении трех дней будет идти концерт-марафон. В субботу на этой сцене с 12.00 до 13.00 пройдет премьера Семейного инклюзив-театра «i» «Сказка волчьего леса».

На фестивале можно будет взять напрокат туристический инвентарь, велосипеды, байдарки, лодки, катамараны, туристические бани. Будет организована работа спортивных площадок и туристического экстрим-городка, а также впервые планируется организовать прогулочные туры на Остров любви на яхте.





Подробная программа «Большой бард-рыбалки»

28 июля, пятница

9.00 — 15.00 — регистрация участников конкурса авторской песни (на КПП — на въезде в деревню Грудичино); в течение дня — заезд участников и гостей, размещение, разведка водоема, отдых, рыбалка, экскурсии, работа выездной торговли и города мастеров;

10.00 — 18.00 — работа музея рыбалки и «Большой бард-рыбалки» (агроусадьба «Отдых на поляне"-1);

12.00 — 12.30 — открытие банно-оздоровительного праздника «ЛАЗЕНЬКІ -2017»: мастер-классы по банному парению лучших парильщиков Беларуси, России и Украины различным видам массажа, технологии строительства и обустройства бани, вязанию веников, приготовлению мыла на основе натуральных материалов, арома- и фитотерапии, работа мобильных бань, презентации различных методик и техник оздоровления (пляж агроусадьбы «Отдых на поляне"-2);

14.00 — начало открытого чемпионата по приготовлению ухи и рыбных блюд, дегустация блюд национальных и региональных кухонь, мастер-классы, показательные выступления поваров, музыкальная программа (агроусадьба «Отдых на поляне"-1);

14.00 — 19.00 — 1-й тур конкурса авторской песни (агроусадьба «Песчаный берег»);

15.00 — 18.00 — кастинг конкурса «Королева бард-рыбалки» (агроусадьба «Отдых на поляне"-1);

19.00 — 20.45 — первая часть торжественного открытия (большая сцена, агроусадьба «Отдых на поляне"-2);

20.45 — 21.30 — торжественное открытие фестиваля (большая сцена, агроусадьба «Отдых на поляне"-2);

21.30 — 23.30 — концерт — песни Булата Окуджавы исполняют гости праздника (большая сцена, агроусадьба «Отдых на поляне"-2);

23.30 — 01.00 — выступление Бориса Бляхмана (Израиль) (большая сцена, агроусадьба «Отдых на поляне"-2);

01.00 — 02.00 — выступление Вигантаса Казлаускаса (Литва) (большая сцена, агроусадьба «Отдых на поляне"-2);

01.00 — 02.30 — музыкальная программа группы «Барон Мюнхгаузен» (малая сцена, агроусадьба «Песчаный берег»).





29 июля, суббота

6.00 — 7.00 — регистрация участников рыболовных соревнований, инструктаж по технике безопасности (агроусадьба «Песчаный берег»);

7.00 — 12.00 — старт рыболовных соревнований на призы группы компаний «Три кита»;

9.00 — 15.00 — открытый турнир по пляжному волейболу среди любителей и профессионалов на призы компании «Гродфуд» (пляж агроусадьбы «Песчаный берег»);

09.00 — 22.00 — продолжение работы банно-оздоровительного праздника «ЛАЗЕНЬКІ-2017» (агроусадьба «Отдых на поляне"-2);

10.00 — 11.00 — торжественная закладка символических валунов в бард-тропу (поселок Грудичино);

10.00 — 13.00 — продолжение первого отборочного тура конкурса «Гитара по кругу» (агроусадьба «Песчаный берег»);

11.00 — 14.00 — старт конкурсной программы кулинарного праздника (агроусадьба «Отдых на поляне"-1);

11.00 — 14.00 — конкурс «Королева бард-рыбалки» от Натальи Новожиловой на призы Международной федерации фитнеса (агроусадьба «Отдых на поляне"-2);

12.00 — 12.30 — подведение итогов первого дня рыболовных соревнований: взвешивание уловов участников по номинациям, работа судейской коллегии (агроусадьба «Песчаный берег»);

15.00 — 17.00 — концерт — второй тур конкурса «Гитара по кругу» (малая сцена — агроусадьба «Песчаный берег»);

18.00 -19.00 — концерт украинской делегации (большая сцена, агроусадьба «Отдых на поляне"-2);

19.00 — 20.30 — проект «Соседи» с участием музыкантов из Беларуси, России, Украины, Литвы, Словакии, Чехии, Польши (большая сцена, агроусадьба «Отдых на поляне"-2);

20.30 — 21.15 — торжественное подведение итогов конкурса авторской песни «Гитара по кругу», а также спортивных и кулинарных соревнований (большая сцена, агроусадьба «Отдых на поляне"-2);

21.15 — 22.15 — музыкальная программа-посвящение поэту, прозаику, автору песен для театра и кино Юрию Ряшенцеву (большая сцена, агроусадьба «Отдых на поляне"-2);

22.15 — 23.30 — концерт Юлия Кима с участием гостей и друзей (большая сцена, агроусадьба «Отдых на поляне"-2);

23.30 — 1.30 — проект «Я нарадзіўся тут!»: выступление Дмитрия Войтюшкевича, Александра Шувалова (аккордеон), Алексея Жбанова, трио «Фиеста», Дмитрия Бартосика, Сергея Кулягина и др. (большая сцена, агроусадьба «Отдых на поляне"-2).

30 июля, воскресенье

11.00 — 14.00 — бард-марафон с участием гостей и всех желающих (агроусадьба «Отдых на поляне"-2).





Что почем

Входной билет на «Большую бард-рыбалку» обойдется в 15 руб. с человека, детям до 12 лет вход — бесплатный.

Стоимость парковочного места для легковой машины — 5 руб., для каравана — 20 руб., для автобуса — 30 руб.

Для тех гостей, кто не имеет туристического оборудования, будет заранее организован палаточный городок с палатками, спальниками, ковриками, возможностью пользоваться мангалами и столами. Аренда такого жилья дополнительно обойдется в 10 руб. в сутки на человека, либо 15 руб. на двое суток. Бронировать места в гостевом лагере можно заранее по телефону (+375 29) 687−88−09.