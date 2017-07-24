Ночь, дым и отломанные бамперы. Завершился третий этап чемпионата Беларуси по дрифтингу

Гонка в Логойске — хорошая примета для организаторов и добрая традиция для зрителей. Именно здесь восемь лет назад начинался белорусский дрифт. За это время соревнования по дрифтингу вышли на международный уровень, выросло мастерство пилотов, увеличились мощности автомобилей. Неизменным осталась особенная атмосфера. Многие пилоты называют третий этап чемпионата Беларуси душевным.





Сюда приезжают не побить личный рекорд или обойти соперника, а проехать с дымом и кайфом так, чтобы с трибун донеслось удивленное «вау!». Логойск традиционно собирает максимальное количество болельщиков. Это единственная гонка, которая стартует вечером, а финальные заезды начинаются под звездным небом. Ночь и прожекторы, направленные на трассу, добавляют зрелищности событию и усложняют задачу спортсменам.





— Мы хорошо знаем траекторию. Это та же классическая восьмерка, с которой мы начинали. Но не забывайте, что мы дрифтуем в темное время суток, в условиях ограниченной видимости. Именно в Логойске самая высокая вероятность «краша», и соревнования всегда отличаются максимальным количеством разбитых бамперов, — прокомментировал гонку победитель прошлого года Дмитрий Нагула.





Те, кто следит за чемпионатом 2017 года, знают, что белорусскими спортсменами список участников не ограничивается. Заявку на участие третьем этапе подали пилоты из России, Украины, Литвы. По итогам квалификационных заездов был сформирован топ-24. В этом году международным стал и судейский состав. Мастерство участников оценивали белорус Денис Радиончик, литовец Мантас Кузмаркис и судья Formula Drift USA Райан Лантейн (Ryan Lanteigne).

— Я первый раз в Беларуси. И мне приятно отметить, насколько хорошо и качественно подготовлено мероприятие. Трасса очень компактная. И я вижу, что организаторы использовали ее возможности по-максимуму, — поделился своим взглядом Райан.





Устроители соревнований сумели удивить одного из самых известных людей в мире дрифта, начав гонку с каскадерского трюка: скейтбордист перепрыгнул дрифт-кар. А спортсмены продемонстрировали зрелищную гонку, достойную мирового уровня: близкие парные заезды, эмоциональный, а иногда и агрессивный дрифт, техничные перекладки.

На первую ступеньку подиума снова поднялся дрифтер из Гродно Дмитрий Нагула. Второе место занял украинец Сергей Кремец. На третьем оказался Андрей Мазин из Минска.





— Это был отличный уикенд для Димы Нагулы — во время парных заездов он ни разу не проиграл и заслуженно занял верхнюю ступень пьедестала. В прошлом году Дима уже выигрывал здесь на Кубке Беларуси — эта трасса для него счастливая, — рассказал руководитель гонки Айк Симонян.

Сезон дрифтинга продолжается, а организаторы крупнейших автомобильных инвентов в Беларуси команда Racing.by приглашают зрителей на фестиваль скорости G-drive 12 и 13 августа, в рамках которого пройдет этап чемпионата России по драг-рейсингу SMP RDRC и гонка суперкаров Unlim 500+.

Турнирную таблицу 3-го этапа можно посмотреть здесь .