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Покинувший "Шахтер" Кубарев заменил Криушенко в "Торпедо-БелАЗ"

25.07.2017 11:40 — Разное | Tut.by  
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Новым главным тренером футбольного клуба «Торпедо-БелАЗ» стал Олег Кубарев, который ранее был уволен из солигорского «Шахтера».


Фото: АБФФ

Отметим, что ранее Кубарев, сам родившийся в Жодино, уже возглавлял «Торпедо». Он был тренером команды с 2006 по 2009 годы. После этого он работал с «Гомелем», юрмальским «Спартаком», молдавскими «Зимбру» и «Дачией». Интересно, что Кубарев был уволен из «Шахтера» в тот момент, когда команда шла на первом месте в чемпионате Беларуси по футболу.

В «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев сменил Игоря Криушенко, который решил сконцентрироваться на работе в национальной сборной.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новым главным тренером футбольного клуба "Торпедо-БелАЗ" стал Олег Кубарев, который ранее был уволен из солигорского "Шахтера".

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