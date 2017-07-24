Новым главным тренером футбольного клуба «Торпедо-БелАЗ» стал Олег Кубарев, который ранее был уволен из солигорского «Шахтера».



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Отметим, что ранее Кубарев, сам родившийся в Жодино, уже возглавлял «Торпедо». Он был тренером команды с 2006 по 2009 годы. После этого он работал с «Гомелем», юрмальским «Спартаком», молдавскими «Зимбру» и «Дачией». Интересно, что Кубарев был уволен из «Шахтера» в тот момент, когда команда шла на первом месте в чемпионате Беларуси по футболу.

В «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев сменил Игоря Криушенко, который решил сконцентрироваться на работе в национальной сборной.