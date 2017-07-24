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На Храмовой горе в Иерусалиме не будет ни камер, ни металлоискателей
25.07.2017 12:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Политический обозреватель израильского телеканала ITON.TV Александр Гур-Арье рассказал радио Sputnik Беларусь о причинах возникновения и путях урегулирования очередного арабо-израильского конфликта, вызванного терактом на Храмовой горе, произошедшим 14 июля, когда трое террористов с огнестрельным оружием открыли огонь по израильским полицейским, убив двоих и ранив еще одного.
"Везде в старом городе Иерусалима установлены видеокамеры. И полиция отследила, как они прошли туда. Они были без оружия, но у них был еще один сообщник, который заранее пронес оружие на Храмовую гору. Террористы поднялись туда, взяли оружие и открыли огонь по полицейским", — рассказал Гур-Арье.
После этих событий израильское правительство приняло решение установить на подходе к мечети Аль-Акса металлоискатели. В Израиле подобные меры безопасности применяются во многих местах, уточнил Гур-Арье.
"На самом деле, доступ в мечеть был ограничен всего на несколько часов сразу после теракта, потому что силы безопасности проводили обыски, после этого доступ был открыт, но через металлоискатели", — рассказал собеседник.
Но, по словам Гур-Арье, данная ситуация была использована для разжигания очередного костра. Палестинские лидеры заявили, что
"Началась волна, многие мусульмане отказались проходить металлоискатели и начали молиться просто на подходе. Есть много фотографий на эту тему. Но вопли о том, что мусульманам не дают молиться в мечети Аль-Алкса, это абсолютная ложь, им никто не препятствовал. Нужно было только пройти проверку на безопасность", — сказал Гур-Арье.
В итоге компромисс был достигнут. Израиль объявил о том, что металлоискатели будут демонтированы. Изначально было сказано, что вместо них будут установлены системы видеокамер, которые будут отслеживать поток верующих. Причем это было согласовано с религиозным советом, который управляет Храмовой горой, рассказал собеседник.
"Однако буквально несколько часов назад было объявлено, что камеры тоже установлены не будут. Это решение в Израиле воспринято очень остро. Против правительства идут массовые выступления в прессе. Ситуация сейчас возвращается в прежнее состояние, когда ни камер, ни металлоискателей не будет. Многие считают это капитуляцией перед террором", — отметил Гур-Арье.
Беседу с политическим обозревателем израильского телеканала ITON.TV Александром Гур-Арье слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Решение не устанавливать на Храмовой горе камеры видеонаблюдения и демонтировать металлоискатели многими в Израиле воспринято как капитуляция перед террором,...
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