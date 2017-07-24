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"Рано или поздно так будут делать все". Американская компания вживит сотрудникам идентификационные чипы

25.07.2017 12:09 — Разное | Tut.by  
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Американская компания Three Square Market объявила о том, что вживит 50 своим сотрудникам микрочипы, с помощью которых можно будет попасть в офис, пользоваться техникой и даже расплатиться за кофе. Чип размером с рисовое зерно обещают установить только тем, кто добровольно на это согласится.


Фото: Reuters

Как пишет Telegraph, 50 сотрудников компании из 80-ти уже подписали согласие на вживление идентификационных чипов. Их имплантируют между большим и указательным пальцами. Технология под названием RFID ранее уже была протестирована на одном из сотрудников другой компании — Biohax Sweden. С помощью вживленных чипов работники смогут попадать в офис, что облегчит работу охраны, также чипы позволят получить доступ к офисной технике, разблокировать корпоративные телефоны и покупать обеды в столовых компании.

Для сотрудников процедура будет бесплатной. Чипы, стоимостью 300 долларов каждый, им поставят за счет фирмы. Имплантанты вживляют с помощью «выстрела» из специального шприца.

По мнению директора Three Square Market Тодда Уэстби, в ближайшем будущем такой технологией начнут пользоваться многие фирмы, и они хотят быть одними из первых.

— Рано или поздно это неизбежно произойдет, и мы хотим быть частью этого. В конечном итоге эта технология станет стандартизованной, позволяющей использовать ее в качестве паспорта, для оплаты общественного транспорта и других покупок.

Представитель компании заверил, что с помощью чипов фирма не сможет следить за сотрудниками, поскольку они являются неким аналогом NFC-чипов, которые стоят в смартфонах, то есть действуют только поблизости от устройства для считывания. При этом представители компании Biohax Sweden, где одними из первых протестировали имплантанты, говорили, что некоторый эффект слежки все же присутствует. Например с помощью чипов можно выяснить, не прогуливает ли человек работу и что покупает в магазине.

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