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"Рано или поздно так будут делать все". Американская компания вживит сотрудникам идентификационные чипы
Американская компания Three Square Market объявила о том, что вживит 50 своим сотрудникам микрочипы, с помощью которых можно будет попасть в офис, пользоваться техникой и даже расплатиться за кофе. Чип размером с рисовое зерно обещают установить только тем, кто добровольно на это согласится.
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Для сотрудников процедура будет бесплатной. Чипы, стоимостью 300 долларов каждый, им поставят за счет фирмы. Имплантанты вживляют с помощью «выстрела» из специального шприца.
По мнению директора Three Square Market Тодда Уэстби, в ближайшем будущем такой технологией начнут пользоваться многие фирмы, и они хотят быть одними из первых.
— Рано или поздно это неизбежно произойдет, и мы хотим быть частью этого. В конечном итоге эта технология станет стандартизованной, позволяющей использовать ее в качестве паспорта, для оплаты общественного транспорта и других покупок.
Представитель компании заверил, что с помощью чипов фирма не сможет следить за сотрудниками, поскольку они являются неким аналогом NFC-чипов, которые стоят в смартфонах, то есть действуют только поблизости от устройства для считывания. При этом представители компании Biohax Sweden, где одними из первых протестировали имплантанты, говорили, что некоторый эффект слежки все же присутствует. Например с помощью чипов можно выяснить, не прогуливает ли человек работу и что покупает в магазине.
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"Рано или поздно так будут делать все". Американская компания вживит сотрудникам идентификационные чипы
Американская компания Three Square Market объявила о том, что вживит 50 своим сотрудникам микрочипы, с помощью которых можно будет попасть в офис, пользоваться техникой и...
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