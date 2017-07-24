ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске на Академической столкнулись троллейбус и грузовик. Водителей просят объезжать участок

25.07.2017 12:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП произошло около полудня. На данный момент известно о том, что на улице Академической столкнулся большегруз и троллейбус. О пострадавших пока не сообщается.


Фото очевидца

Об аварии нам рассказал очевидец Арсений.

— На месте работает ГАИ и приехало несколько скорых. Видно, что ДТП произошло недавно. На месте работает ГАИ, выехало несколько скорых, — рассказал AUTO.TUT.BY
водитель.

ГАИ просит водителей обьезжать участок.

Будет дополнено.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте работают ГАИ и скорые. Пока о пострадавших не сообщается.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Рано или поздно так будут делать все". Американская компания вживит сотрудникам идентификационные чипы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика