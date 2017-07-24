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В Минске на Академической столкнулись троллейбус и грузовик. Водителей просят объезжать участок
ДТП произошло около полудня. На данный момент известно о том, что на улице Академической столкнулся большегруз и троллейбус. О пострадавших пока не сообщается.
Об аварии нам рассказал очевидец Арсений.
— На месте работает ГАИ и приехало несколько скорых. Видно, что ДТП произошло недавно. На месте работает ГАИ, выехало несколько скорых, — рассказал AUTO.TUT.BY
ГАИ просит водителей обьезжать участок.
Будет дополнено.
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На месте работают ГАИ и скорые. Пока о пострадавших не сообщается.
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