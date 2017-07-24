В Минске на Академической столкнулись троллейбус и грузовик. Водителей просят объезжать участок

ДТП произошло около полудня. На данный момент известно о том, что на улице Академической столкнулся большегруз и троллейбус. О пострадавших пока не сообщается.



Фото очевидца

Об аварии нам рассказал очевидец Арсений.

— На месте работает ГАИ и приехало несколько скорых. Видно, что ДТП произошло недавно. На месте работает ГАИ, выехало несколько скорых, — рассказал AUTO.TUT.BY

водитель.

ГАИ просит водителей обьезжать участок.

Будет дополнено.