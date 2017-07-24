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Deutsche Bank выведет из Британии 300 млрд евро
25.07.2017 12:24 — Разное | Ежедневник
Причиной такого решения является отток клиентов и активов из-за Brexit
Крупнейший в Германии коммерческий банк Deutsche Bank AG может вывести 300 миллиардов евро с баланса своего британского подразделения во Франкфурт, пишет
Банк собирается начать перевод активов в сентябре 2018 года, а завершить его рассчитывает в марте 2019 года. Информировать клиентов об этом он начнет сентябре этого года, пишет агентство. Как отмечает Bloomberg, 300 миллиардов евро - это фактически одна пятая баланса Deutsche Bank.
Ранее гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан заявлял, что готовится к тяжелому выходу Британии из ЕС и что большинство сделок, которые банк проводит в Лондоне, могут быть переведены во Франкфурт.
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Причиной такого решения является отток клиентов и активов из-за Brexit
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