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Deutsche Bank выведет из Британии 300 млрд евро

25.07.2017 12:24 — Разное | Ежедневник  
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Deutsche Bank выведет из Британии 300 млрд евро

Причиной такого решения является отток клиентов и активов из-за Brexit

Крупнейший в Германии коммерческий банк Deutsche Bank AG может вывести 300 миллиардов евро с баланса своего британского подразделения во Франкфурт, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Причиной такого решения является отток клиентов и активов на континент после решения о выходе Британии из Евросоюза.

Банк собирается начать перевод активов в сентябре 2018 года, а завершить его рассчитывает в марте 2019 года. Информировать клиентов об этом он начнет сентябре этого года, пишет агентство. Как отмечает Bloomberg, 300 миллиардов евро - это фактически одна пятая баланса Deutsche Bank.

Ранее гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан заявлял, что готовится к тяжелому выходу Британии из ЕС и что большинство сделок, которые банк проводит в Лондоне, могут быть переведены во Франкфурт.

 
 
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Причиной такого решения является отток клиентов и активов из-за Brexit

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