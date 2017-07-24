Deutsche Bank выведет из Британии 300 млрд евро





Причиной такого решения является отток клиентов и активов из-за Brexit

Крупнейший в Германии коммерческий банк Deutsche Bank AG может вывести 300 миллиардов евро с баланса своего британского подразделения во Франкфурт, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Причиной такого решения является отток клиентов и активов на континент после решения о выходе Британии из Евросоюза.

Банк собирается начать перевод активов в сентябре 2018 года, а завершить его рассчитывает в марте 2019 года. Информировать клиентов об этом он начнет сентябре этого года, пишет агентство. Как отмечает Bloomberg, 300 миллиардов евро - это фактически одна пятая баланса Deutsche Bank.

Ранее гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан заявлял, что готовится к тяжелому выходу Британии из ЕС и что большинство сделок, которые банк проводит в Лондоне, могут быть переведены во Франкфурт.