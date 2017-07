Украина продаст просроченные кредиты на рынке США

Торги будут проходить в онлайн-режиме в ходе электронных аукционов, стать участником которых смогут инвесторы из любой страны

Просроченные кредиты от имени Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины будут продавать на американских специализированных площадках First Financial Network и The Debt Exchange, Inc, передает издание Корреспондент .

«На начальном этапе состоится продажа пакета из 52 кредитов на общую сумму 170 миллионов долларов», - сообщила First Financial Network, отметив, что действует также от имени Нацбанка Украины.

Согласно сообщению, предлагаемый через эту площадку пакет состоит из коммерческих кредитов, по которым не выполняются кредитные обязательства.

Кредиты из этого пакета обеспечены различными видами залога, включая большой действующий розничный продуктовый бизнес, завод по производству оборудования, компании по переработке сельхоз продукции, коммерческие объекты недвижимости, землю и другие активы.

FFN уточняет, что речь идет о продаже этого портфеля одним лотом, и добавляет, что затем ожидаются более крупные продажи.

Площадка напоминает, что банковский сектор Украины находится в состоянии рецессии с 2014 года, более 90 банков ликвидировано, а общая сумма активов, по которым не выполняются кредитные обязательства, оценивается в пределах 28-38 миллиардов долларов.

The Debt Exchange, Inc проводит закрытый аукцион стоимостью около 240 миллионов долларов по кредитам, полученным от ликвидации нескольких банков, говорится на сайте другой площадки.

Торги будут проходить в онлайн-режиме в ходе электронных аукционов, стать участником которых смогут все заинтересованные инвесторы, независимо от своего местонахождения.

ФГВФЛ отмечает, что Нацбанк согласовывает способ и место реализации активов, находящихся у него в залоге.

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что ожидает размещение правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму два миллиарда долларов.

В январе нынешнего года Нацбанк обвинил PwC в махинациях с активами ПриватБанка. Компания оценивала залоги в банке в разы больше их реальной стоимости.

В июле PwC исключили из реестра фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок украинских банков.