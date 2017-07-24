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"Начинайте утро с каши, внучки!" Минская пенсионерка стала Instagram-блогером
68-летняя пенсионерка Татьяна Петровна живет в Минске. Весной она завела аккаунт «
В своем блоге Татьяна Петровна делится рецептами красоты, публикует фотографии с прогулок или видео с моментами из жизни. А еще привествует подписчиков так: «Начинайте свое утро с каши, внучки!»
— Я вообще не знала что это такое, — рассказывает бабушка Таня. — Внучка пришла однажды со своим телефоном и говорит «давай попробуем». Я же не думала, что это столько народу смотреть будет!
— Вот видите, уже две тысячи подписчиков…
— Кошмар! (смеется)
Снимать ролики Татьяне Петровне помогает внучка Валентина, преподаватель вокала в одной из минских студий.
— Она недавно пережила инфаркт и как-то поникла потом. Я ей подарила мобильный телефон, она начала лазить в интернете, — рассказывает девушка. — Потом я ее зарегистрировала в Instagram, просто чтобы она смотрела Филиппа Киркорова, ей это нравится. Потом предложила снимать вайны, показала ей пару блогеров, она согласилась. И она сама начала подкидывать идеи! Достаточно активно в этом участвует, я даже не ожидала такого. По-моему, в ней пропала актриса.
Себя Татьяна Петровна называет человеком непубличным. Раньше она работала экономистом и бухгалтером в крупной организации, у нее два высших образования. Сейчас она на пенсии и может посвящать время хобби.
— Дома я вышила много картиночек. Занималась несколько лет, но теперь после болезни уже и глаза не те… Вообще хожу возле телестудии каждый день, прогуливаюсь туда-сюда по набережной. Вот и вся работа.
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