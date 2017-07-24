Еще два хоккеиста из КХЛ сдали положительные допинг-пробы

Защитники Андрей Конев из «Адмирала» и Дерек Смит из «Медвешчака» сдали положительные допинг-пробы.



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Как сообщает «Спорт-Экспресс» , Конев будет дисквалифицирован до 19 ноября 2017 года, а Смит — до 2 сентября 2018-го.

Отметим, что «Адмирал» уже расторг контракт с защитником, а «Медвешчак» и вовсе не будет выступать в следующем сезоне в КХЛ.

Ранее в применении допинга был обвинен один из лучших бомбардиров лиги Данис Зарипов.