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Еще два хоккеиста из КХЛ сдали положительные допинг-пробы

25.07.2017 12:29 — Разное | Tut.by  
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Защитники Андрей Конев из «Адмирала» и Дерек Смит из «Медвешчака» сдали положительные допинг-пробы.


Фото: ru.delfi.lt

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Конев будет дисквалифицирован до 19 ноября 2017 года, а Смит — до 2 сентября 2018-го.

Отметим, что «Адмирал» уже расторг контракт с защитником, а «Медвешчак» и вовсе не будет выступать в следующем сезоне в КХЛ.

Ранее в применении допинга был обвинен один из лучших бомбардиров лиги Данис Зарипов.

 
 
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Защитники Андрей Конев из "Адмирала" и Дерек Смит из "Медвешчака" сдали положительные допинг-пробы.

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