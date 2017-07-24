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Еще два хоккеиста из КХЛ сдали положительные допинг-пробы
Защитники Андрей Конев из «Адмирала» и Дерек Смит из «Медвешчака» сдали положительные допинг-пробы.
Как сообщает
Отметим, что «Адмирал» уже расторг контракт с защитником, а «Медвешчак» и вовсе не будет выступать в следующем сезоне в КХЛ.
Ранее в применении допинга был
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Защитники Андрей Конев из "Адмирала" и Дерек Смит из "Медвешчака" сдали положительные допинг-пробы.
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