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От да Винчи до Ван Гога: профиль ежа набирает популярность в соцсетях
25.07.2017 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Ежиха Принцесса Пердита — настоящая интернет-знаменитость, у которой есть свой профиль в социальных сетях. Владельцы колючего зверька решили позабавиться и разметили его фото на всемирных известных картинах с помощью фотошопа.
Тайная вечеря с ежиками.
Постоянство времени и ежика.
Портрет благородного ежика от Рембрандта.
Мона Лиза и Мона ежиха.
Сотворение ежика.
И рождение ежика.
Ежиха с жемчужной серьгой.
Ежик от Энди Уорхола.
Переход ежика через Альпы.
Ежик. Автопортрет.
Принцесса Пердита также становилась героиней известных фильмов и мультфильмов.
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Ежиха Принцесса Пердита, у которой есть своя страничка в Instagram, то и дело привлекает внимание к своему профилю различными перфомансами. Недавно она творчески...
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