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От да Винчи до Ван Гога: профиль ежа набирает популярность в соцсетях

25.07.2017 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Ежиха Принцесса Пердита — настоящая интернет-знаменитость, у которой есть свой профиль в социальных сетях. Владельцы колючего зверька решили позабавиться и разметили его фото на всемирных известных картинах с помощью фотошопа.

Тайная вечеря с ежиками.

Постоянство времени и ежика.

Портрет благородного ежика от Рембрандта.

Rembrandt, Portrait of Hedgehog Noble (1653)

Публикация от Princess Pricklepants (@princessperditapricklepants) Июн 24 2016 в 10:15 PDT

Мона Лиза и Мона ежиха.

Сотворение ежика.

Sadly, the Vatican rejected Michelangelo's first attempt at the roof of the Sistine Chapel. #hedgie #hedgehog

Публикация от Princess Pricklepants (@princessperditapricklepants) Апр 11 2016 в 8:02 PDT

И рождение ежика.

Botticelli's Birth of a Hedgehog. A beautiful and sublime work of art, and a true milestone in Renaissance Hedgehog art.

Публикация от Princess Pricklepants (@princessperditapricklepants) Апр 12 2016 в 2:48 PDT

Ежиха с жемчужной серьгой.

Ежик от Энди Уорхола.

Переход ежика через Альпы.

Ежик. Автопортрет.

Vincent Van Hog's 1889 self-portrat. A fascinating view of the post-impressionist hedgehog art master.

Публикация от Princess Pricklepants (@princessperditapricklepants) Апр 23 2017 в 7:02 PDT

Принцесса Пердита также становилась героиней известных фильмов и мультфильмов.

Princess Pricklepants, Prickle Party President Seeker 2016 #princesspricklepants #hedgehog

Публикация от Princess Pricklepants (@princessperditapricklepants) Май 29 2016 в 9:16 PDT

Hedgezilla vs Ghidorah

Публикация от Princess Pricklepants (@princessperditapricklepants) Июн 16 2016 в 6:06 PDT

Ни один ежик при съемках не пострадал.
 
Теги: Минск
 
 
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Ежиха Принцесса Пердита, у которой есть своя страничка в Instagram, то и дело привлекает внимание к своему профилю различными перфомансами. Недавно она творчески...

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