Официально: флагманский смартфон Nokia представят 16 августа

Финская компания HMD Global готовится к выпуску флагманского смартфона на Android. Презентация новинки состоится 16 августа, сообщает The Verge.





Производитель разослал приглашение на мероприятие многим западным изданиям. Официальная презентация нового флагмана пройдет 16 августа в Лондоне. Ожидается, что компания представит именно Nokia 8.

По предварительным данным, Nokia 8 получит продвинутую систему из двух основных камер разрешением в 13 Мп с оптикой ZEISS, 5,3-дюймовый экран с разрешением в 2560 на 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Возможно, смартфон оснастят слотом сразу под две SIM-карты.

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