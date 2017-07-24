Историк: зачем в США открыли доступ к документам об убийстве Кеннеди

Национальный архив США открыл доступ к четырем тысячам секретных документов, связанных с убийством президента Джона Кеннеди, среди них и аудиозаписи показаний бывшего агента КГБ Юрия Носенко, который перешел на сторону американцев. Носенко утверждает, что был ответственным за Ли Харви Освальда, когда тот проживал и работал в Минске.

Напомним, что Ли Харви Освальд — это тот человек, который совершил или на которого "повесили" убийство 35-го президента США. Известный историк, социальный философ, обществовед, публицист, директор Института системно-стратегического анализа Российской Федерации Андрей Фурсов прокомментировал радио Sputnik Беларусь появление и достоверность обнародованных материалов.



© AFP/ FILES / AFP Тысячи документов об убийстве Кеннеди обнародованы в США

"Когда в интернете я прочел материал о Ли Харви Освальде — последние рассекреченные данные, меня это не удивило, я ожидал чего-то такого, но, правда, не по линии Ли Харви Освальда, а по линии каких-то старых дел, которые сейчас начнут вешать на Россию, создавая совершенно жуткий ее образ", — отметил собеседник.

В том, что Ли Харви Освальд мог работать с КГБ, по мнению Фурсова, нет ничего удивительного, но в том случае, если быть уверенным в том, что опубликованные данные — это не фальшивка.

"Но дело в том, что американцы, которые сейчас затеяли эту публикацию, пытаются протянуть линию к убийству Кеннеди. Хотя я думаю, что из этого мало что получится. Уже опубликовано столько материалов о том, что Ли Харви Освальд был ни при чем, что это был отвлекающий маневр, и стреляли совсем другие люди и из другого места, так что это будет очень сложно реально доказать", — считает Фурсов.

По мнению собеседника, основная цель появления рассекреченных документов в открытом доступе — это создание информационной шумихи.

"Ну не получится с Кеннеди, можно подумать о Линкольне, о том, что он вообще был российским агентом, и убрали его по заданию Александра ІІ, или что-то еще в этом роде. Не надо ничему удивляться и ни в коем случае не нужно оправдываться. Как говорится, шавки тявкают, а караван идет. И во вторых, нужно забыть как несбыточную иллюзию, что нам можно помириться с Западом. Любую уступку они будут воспринимать как слабость", — резюмировал Фурсов.

Комментарий известного историка, директора Института системно-стратегического анализа Российской Федерации Андрея Фурсова слушайте на радио Sputnik Беларусь.