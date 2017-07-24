В Гомеле фирма-застройщик обманула людей на десятки тысяч долларов

Строительство многоэтажных домов за жилищные облигации становится все более востребованным на рынке услуг. Свои плюсы в подобном варианте решения квартирного вопроса видят как фирмы-застройщики, так и клиенты. Однако не все безоблачно и на этом пути к новоселью. В Гомеле сейчас разгорается настоящий скандал вокруг такого дома-фантома. Местная фирма, затеявшая строительство многоэтажки по жилищным облигациям, оставила дольщиков без квартир и денег. Больше года застройщику удавалось уходить от ответов и ответственности. Ныне предприниматель Константин Ц. арестован по подозрению в мошенничестве и хищении, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».





Место событий — улица Тельмана, расположенная в комфортном уголке центра города. Здесь есть все: транспортные развязки, магазины, поликлиники, сады и школы. Жить в таком районе по-настоящему удобно. Это все ж не заурядный массив новостроек на окраине, где всегда напряженно с благами цивилизации. Именно в этой особо привлекательной точке на карте гомельское ООО «ЦентрЛизинг» в 2014 году получило право построить два 10-этажных дома. Из дополнительных условий, которые компании нужно было выполнить на пути к реализации проекта, значился снос небольшого пятна частного сектора и расселение его жильцов.





В местных газетах появились объявления о возможности построить квартиру на Тельмана за жилищные облигации. Одним из тех, кто доверил свои мечты и планы «ЦентрЛизингу», оказался 35-летний Андрей Сивуха, чья семья решилась на затратное дело. Андрей о мытарствах рассказывает ровно. По всему чувствуется, эмоций у него не осталось:

— Знаете, столько передумали за это время. У нас уже двое детей, живем с родителями…

— А почему выбрали частника? Не было других предложений?

— Были. Но здесь место очень хорошее. Все нужное для семьи с маленькими детьми — рядом. Это подкупило. Продали машину, гараж, взяли в долг недостающую сумму и в 2014 году заключили договор с «ЦентрЛизингом» на строительство однокомнатной квартиры. Для этого приобрели жилищные облигации, выпущенные застройщиком, на 35 тысяч долларов. Цена за квадратный метр была в пределах 950 долларов. Тогда не сомневались, что дом построят, ведь в документах упоминались две многоэтажки. К тому времени первая уже была практически готова. Застройщик заверял, что это — единый проект и волноваться не о чем.

Однако пришлось не просто поволноваться. Не только Андрею, но и еще 20 дольщикам. На протяжении года ноль движения по сносу частного сектора и работам на стройплощадке. В противовес очевидному — заверения руководства фирмы: квартиры будут, просто возникли трудности… В конце 2015 года, когда по договору закончился нормативный срок строительства дома, многие дольщики решили забрать деньги. Это желание обострилось, когда в 2016 году истек срок пользования земельным участком для возведения многоэтажки. Однако вернуть свои кровные оказалось непосильным делом. Андрей продолжает историю, в которой каждый из дольщиков потерял в среднем 30−40 тысяч долларов:

— «ЦентрЛизинг» обязан был выплатить всю сумму в течение 60 дней. Но этого не произошло. Мы обратились в суд о взыскании своих денег, отдав за иск пять процентов от стоимости квартиры и за адвоката, что, поверьте, является немаленькой суммой. Выиграли суд, но это все равно не ускорило возврат наших средств. Знаете, было бы смешно, если бы не было так грустно: все арестованное на фирме имущество — это в общей сложности 691 рубль!



Частный сектор, на месте сноса которого ООО «ЦентрЛизинг» должно было построить второй десятиэтажный дом.

Кабинеты, инстанции, службы. Все это есть в бумагах обманутых дольщиков. Переписки — тома. Решений — хватает. А вот результата… Тем временем на пике событий коммерсант пропал из поля зрения. Во всяком случае, дольщикам не удавалось отыскать его в пределах областного центра. Поговаривают, решал вопросы в России, где у него якобы бизнес. Отдельным клиентам помаленьку стал возвращать деньги. Но не всем и не полностью.

Информация об истинных делах предпринимателя отрывочна. Больше из сарафанного радио: что задолжал он 60 предприятиям Гомеля, что достраивал первый дом за счет дольщиков второй многоэтажки-фантома, что часть людских денег переводил на свои коммерческие проекты, в том числе в Россию, где у него будто бы есть бумажная фабрика.

В прокуратуре области и в управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области к этой путаной истории отнеслись, как и требует закон. Подозрение в мошенничестве и хищении, основанное на предварительно собранных фактах, стало поводом для недавнего задержания 38-летнего предпринимателя Константина Ц. Материалы переданы в областное управление Следственного комитета. Пока подробности не разглашаются. Работа в начале пути.

Вопросов действительно много. Где деньги дольщиков и как их вернуть? Почему владельцы жилищных облигаций, которые по закону сопровождаются залоговыми, банковскими или страховыми гарантиями, оказались беззащитны? Какие службы обязаны и обязаны ли контролировать этапы реализации коммерческого проекта, напрямую связанного с интересами людей? Гомельская ситуация, быть может, и нетипичная. Но разбираться в ней стоит детально. Во-первых, для того, чтобы закрыть доступ в жилищное строительство случайным фирмам и уж тем более отсечь мошенников от этой темы. Во-вторых, сделать максимально безопасным для людей рынок жилищных облигаций, коль такой вариант имеет в стране официальный статус.

В Гомельской области сегодня нет домов, возводимых с нарушением сроков строительства. В этом году в регионе введено в эксплуатацию около 470 квартир, из них более 290 — в Гомеле. К слову, в домах, построенных в 2016 году, нереализованными остаются 70 квартир.