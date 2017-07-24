Одна из самых дорогих компаний в мире заявила о рекордном падении прибыли





Потери материнской компании Google связаны со штрафом ЕС, который обвинил поисковик в злоупотреблении своим положением на рынке

Чистая прибыль компании Alphabet, в которую входит Google, максимально упала с 2008 года, сообщает Financial Times , ссылаясь на отчет компании.

Во втором квартале 2017 года прибыль холдинга составила 3,5 миллиарда долларов, что на 28 процентов меньше в годовом выражении. FT отмечает, что падение прибыли связано со штрафом в 2,7 миллиарда долларов, наложенным на Alphabet Евросоюзом.

При этом выручка компании выросла до 26 миллиардов долларов, то есть на 21 процент по сравнению с данными за второй квартал 2016 года. Акции Alphabet с июля 2016 года выросли на 32 процента.

О штрафе, наложенном Еврокомиссией на Alphabet, стало известно 27 июня. Власти ЕС сочли, что поисковик Google злоупотреблял своим положением на рынке - модифицировал результаты поиска в пользу своих собственных сервисов и не выдавал на первой странице информацию о конкурентах.

Отметим, что Alphabet на протяжении многих лет входит в тройку самых дорогих компаний в мире.