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Хулигану, ранившему солиста ансамбля "Песняры" грозит срок в 5 лет

25.07.2017 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в автобусе Москва-Минск пароизошел в ночь с 10 на 11 июля. Пассажир в нетрезвом состоянии начал буянить и нападать на людей. Артист сумел остановить пьяного хулигана и передать его в руки правоохранителей, но при этом получил ножевое ранение.

"На сегодняшний момент швы сняты, врачи говорят, что состояние хорошее. Рана зашита аккуратно. В скором времени совсем ничего видно не будет.  В принципе, существует много разных вариантов, лазерная операция, к примеру. Но врачи говорят, что, возможно, через какое-то время я увижу, что и к ней не стоит прибегать, потому что все прошло очень удачно", — рассказал Михайлов.  

Собеседник в шутку отметил, что просил врачей накладывать швы аккуратнее, поскольку лицо — это рабочий инструмент артиста. Также Артур Михайлов рассказал о том, как продвигается следствие в отношении ранившего его хулигана.

"На сегодняшний день собирается вся информация, документы, записи свидетелей. Как мне сказали, человеку грозит до 5 лет лишения свободы с отягчающими последствиями, поскольку было нападение в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому до 5 лет и, само собой, моральная компенсация", — рассказал Михайлов.

Беседу с солистом Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Артуром Михайловым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Солист Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Артур Михайлов рассказал радио Sputnik Беларусь о своем самочувствии после того, как получил ножевое ранение,...

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