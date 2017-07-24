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Встреча на тему развития сети кемпингов и движения караванеров в РБ
25.07.2017 13:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Организаторы слетов караванеров в Беларуси рассчитывают на увеличение потока автотуристов в ближайшие несколько лет в связи с проведением в 2018 году в России Чемпионата мира по футболу и в 2019 году Европейских игр в нашей стране. На такие мероприятия многие европейские болельщики приезжают на собственных автомобилях-караванах или с прицепами-караванами, и развитие кемпингов в стране может принести Беларуси как имиджевый успех, так и финансовый выигрыш.
Сколько сейчас в Беларуси кемпингов соответствуют мировым стандартам, какие площадки можно задействовать для создания новых мест стоянок для автотуристов, какие инвестиции можно привлечь в страну при правильном развитии движения караванеров, с какими проблемами сейчас сталкиваются организаторы слетов караванеров, расскажет:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 26 июля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 26 июля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами председателя Союза кемпингов Беларуси Владимира Рудого на тему:...
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