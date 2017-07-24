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Встреча на тему развития сети кемпингов и движения караванеров в РБ

25.07.2017 13:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Организаторы слетов караванеров в Беларуси рассчитывают на увеличение потока автотуристов в ближайшие несколько лет в связи с проведением в 2018 году в России Чемпионата мира по футболу и в 2019 году Европейских игр в нашей стране. На такие мероприятия многие европейские болельщики приезжают на собственных автомобилях-караванах или с прицепами-караванами, и развитие кемпингов в стране может принести Беларуси как имиджевый успех, так и финансовый выигрыш.

Сколько сейчас в Беларуси кемпингов соответствуют мировым стандартам, какие площадки можно задействовать для создания новых мест стоянок для автотуристов, какие инвестиции можно привлечь в страну при правильном развитии движения караванеров, с какими проблемами сейчас сталкиваются организаторы слетов караванеров, расскажет:

  • председатель Союза кемпингов Беларуси Владимир РУДОЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 26 июля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.:  +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 26 июля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами председателя Союза кемпингов Беларуси Владимира Рудого на тему:...

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