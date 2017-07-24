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Погода на среду: грозы и шквалистый ветер

25.07.2017 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы со шквалистым ветром ожидаются в среду в Беларуси, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Погода на среду: грозы и шквалистый ветер
© Pixabay
Вечерний ливень затопил Минск

По данным синоптиков, 26 июля на большей части Беларуси будет облачно с прояснениями, пройдут осадки — кратковременные дожди, грозы и сильные ливни. Днем в восточных регионах возможен град.

Возможно в среду и шквалистое усиление ветра — порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. В связи с этим синоптики объявили на 26 июля в Беларуси оранжевый, предпоследний, уровень опасности.

Температура воздуха в среду составит ночью 14-20 градусов тепла, днем — от +21 до +31 градусов.

Согласно предварительным прогнозам, к выходным в Беларусь вновь придет небольшое похолодание: температура воздуха днем будет составлять порядка +21 градуса.

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Теги: Минск
 
 
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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 26 июля.

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