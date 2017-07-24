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Установлен перечень предметов на школьных выпускных экзаменах

25.07.2017 13:33 — Разное | БДГ  
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Министерство образования опубликовало перечень предметов на школьных выпускных экзаменах. Он пока остался без изменений.

Согласно постановлению Министерства образования от 7 июля 2017 года №74, выпускники 9-х классов будут сдавать письменные экзамены по белорусскому, русскому языкам и математике. Учащиеся, освоившие программу среднего образования, в письменной форме будут экзаменоваться по математике, а также по белорусскому или русскому языку (на выбор). Выпускники 11-х классов будут сдавать иностранный язык и историю Беларуси устно.

"Следует отметить, что учащиеся, обучавшиеся на языке национального меньшинства (польском или литовском), дополнительно будут сдавать письменные экзамены по этому языку. Учащиеся с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи, освоившие программы специального образования на уровне общего среднего образования, пройдут обязательные испытания по математике и белорусскому или русскому языку (в зависимости от языка обучения и воспитания) в письменной форме. Историю Беларуси они будут сдавать устно. Учащиеся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, психического развития (трудностями в обучении) будут держать письменные экзамены по математике и белорусскому или русскому языку (на выбор), а устно сдавать иностранный язык и историю Беларуси", - сообщает пресс-служба ведомства.. 

Данное постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

 
 
 
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Министерство образования опубликовало перечень предметов на школьных выпускных экзаменах. Он пока остался без изменений.

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