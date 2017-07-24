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В Минске при столкновении грузовика с троллейбусом пострадали 8 человек

25.07.2017 13:38 — Разное | БелТА  
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В Минске при столкновении грузовика с троллейбусом пострадали 8 человек

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при столкновении троллейбуса и грузовика пострадали 8 человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

ДТП произошло сегодня около 10.10 в районе пересечения улиц Академической и Ботанической. "Грузовой автомобиль двигался задним ходом по придворовой территории. Водитель при выезде на проезжую часть не убедился в безопасности совершаемого маневра, и машина столкнулась с ехавшим троллейбусом. В результате пострадали 8 человек, находившиеся в троллейбусе. Они получили незначительные травмы из-за осыпавшегося стекла", - проинформировал Сергей Зараник.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при столкновении троллейбуса и грузовика пострадали 8 человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по агитации и...

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