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ВМС США отремонтировали старейший боевой корабль в мире

25.07.2017 13:58 — Разное | Tut.by  
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Фрегат USS Constitution вернулся в Бостонскую гавань после реконструкции. Переход корабля из сухого дока в гавань ознаменовал официальный конец ремонтных работ, пишет портал Popular Mechanics.


Фото: USSConstitutionMuseum

USS Constitution — старейший в мире боевой корабль, который способен плавать. Корабль был спущен на воду в 1797 году, а прославился в 1812 году, во время Англо-американской войны.

В одном из морских сражений ядра британского корабля HMS Guerriere отскакивали от бортов Constitution, которые были сделаны из виргинского дуба. За это корабль и получил прозвище «Железнобокий старина».

USS Constitution — последний из оставшихся шести кораблей, созданных при президенте Джордже Вашингтоне. После ремонта срок службы корабля продлили еще на 20 лет. Всего на ремонт корабля было потрачено 12 млн долларов.

Полная скорость хода фрегата на всех парусах составляет 13 узлов. Constitution вооружен 32 пушками и 20 карронадами. Сегодня это старейший парусный корабль в мире из находящихся на плаву, который все еще числится в боевом составе американского флота.

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Constitution вооружен 32 пушками и 20 карронадами.

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