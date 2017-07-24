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Как дешевеют бюджетные китайские смартфоны: цены на "середнячки" Xiaomi и Meizu снизились на 35%

25.07.2017 13:57 — Разное | Tut.by  
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Смартфоны компании Xiaomi и Meizu популярны в Беларуси за счет отличного соотношения цены и качества. 42.TUT.BY проанализировал рынок и выяснил: цены на устройства этих производителей в средней ценовой категории снизились уже на 15 - 35%.


Xiaomi Redmi 4X — минус 35%

В марте цена Xiaomi Redmi 4X с 16 ГБ встроенной памяти (минимальная модификация) равнялась примерно 360 рублям (данные Яндекс.Маркет). Сегодня такой же смартфон можно приобрести за 236 рублей. Разница с первоначальной стоимостью составляет около 35%.

Напомним, Xiaomi Redmi 4X оснащен экраном с диагональю в 5 дюймов и разрешением 1280 на 720 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 435 с 2 ГБ постоянной памяти (в старших версиях устройства — 3 ГБ). Одна из основных «фишек» гаджета — емкая батарея на 4100 мАч. На одном заряде гаджет "живет" не меньше полутора дней. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 5 Мп.

Xiaomi Redmi Note 4X — -30%

Увеличенный вариант устройства — Xiaomi Redmi Note 4X — с 32 ГБ встроенной памяти в марте стоил порядка 450 рублей. Сегодняшняя цена смартфона — 320 рублей. Разница в цене составляет 30%.

Xiaomi Redmi Note 4X — увеличенная версия «обычного» Redmi 4X с экраном на 5,5 дюйма с разрешением в 1920 на 1080 пикселей. У него более мощный и экономичный процессор и 3 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора — 4100 мАч. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 5 Мп.

Работает, работает и работает: обзор Xiaomi Redmi Note 4 (Snapdragon)

Meizu M5 — минус 15%

Meizu M5 (32 ГБ) — еще один популярный смартфон. В марте в большинстве интернет-магазинов гаджет стоил около 300 рублей. Сегодня он продается за 260 рублей — почти за 5 месяцев устройство подешевело примерно на 15%.

Гаджет может похвастаться дисплеем размером в 5,2 дюйма (разрешение — 1280 на 720 точек), процессором MediaTek MT6750 и 3 ГБ оперативки. Емкость встроенного аккумулятора — 3070 мАч. Разрешение модуля основной камеры равняется 13 Мп, фронтальной — 5 Мп.

Meizu M5 Note — минус 25%

Meizu M5 Note с 32 ГБ встроенной памяти в марте стоил 420 рублей. Сегодня — 320 рублей. Разница в цене с первоначальной стоимостью составляет примерно 25%.

Этот смартфон отличается металлическим корпусом (в «простом» M5 он пластиковый) и увеличенным экраном с диагональю в 5,5 дюйма и разрешением 1920 на 1080 точек. Процессор — MediaTek Helio P10, оперативной памяти установлено 3 ГБ. Емкость встроенной батареи — 4000 мАч. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтального фотомодуля — 5 Мп.

 
 
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