12 фортепиано на парковке - уникальный перфоманс в Гомеле

Хозяева инструментов с удовольствием от них избавились, а организаторы перфоманса подарили им вторую жизнь, устроив уникальную для областного центра акцию. Что из этого вышло, смотрите в фотоленте Sputnik.

Идейный вдохновитель спасения инструментов Артем Крюков — совладелец кафе на колесах Cup of Peace. Битлофургон давно и, похоже, надолго, объединил музыкантов всех мастей.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Александр Шурмелев Классика у Ратуши: французская музыка и минская Эйфелева башня

Перфоманс "12 фортепиано на парковке" готовился несколько месяцев. Пока Артем и товарищи искали по городу инструменты, профессиональный музыкант Николай Иванов работал над аранжировкой мелодий из кинофильмов "Пираты Карибского моря" и "Розовая пантера", а также легендарной My Way Фрэнка Синатры.

Перфоманс состоял из двух частей. Первая включала сольное выступление музыкантов, где каждый исполнил по одному произведению на свой вкус. Во второй части зрителей ждало коллективное исполнение трех шедевров мировой классики.

Один из организаторов акции "12 фортепиано на парковке" Николай Иванов в 2013 году окончил Белорусскую академию музыки, два года работал в Гомельской филармонии. Сегодня профессиональный музыкант зарабатывает в IT-сфере.

Почему инструментов 12? Организаторы перфоманса считают это число магическим. В нумерологии 12 означает независимость и честность.

Самому младшему участнику перфоманса Артемию Хрущеву 13 лет. Учащийся школы №67 обучается игре на фортепиано с 9 лет. В сольной части программы юный музыкант решил исполнить "Элегию" Сергея Рахманинова.

В этом году Артемий Хрущев уже успел поучаствовать в шести конкурсах, в пяти из которых получил призовые места. Обычно на публичных выступлениях юноша является публике в смокинге и бабочке. Но сегодня, говорит, не тот случай: на уличном перфомансе вполне уместны кеды и тенниска.

Настроить инструменты взялся известный гомельский музыкант и автор-исполнитель Виктор Матькунов. На работу у него ушел месяц. По этому поводу возник экспромт:

"Я из старого прúзыва,

Верных звуку и слову,

Я настройщик по вызову,

Я настройщик по зову".

Выпускница Вильнюсской консерватории известный в Гомеле диджей Джемма Брайт решила в своем сольном выступлении совместить несовместимое — академическую классику и хиты из детских кинофильмов. Надо учитывать и вкусы совсем маленьких слушателей, которых на площадке у Cup of Peace тоже было много.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич, Сергей Пушкин Что сыграли на "свободных роялях" на площади у Ратуши

Сестры Еременко хоть и окончили музыкальную школу, жизнь с музыкой не связали. Старшая, Татьяна, работает в управлении статистики, младшая, Ольга, учится в университете транспорта на логиста. К перфомансу сестры подготовили отрывок из концерта на два инструмента Алека Роули.

Открыла череду сольных выступлений преподавательница музыкальный школы Елена Тимошкова. "Считаю, что знакомить с настоящей живой музыкой нужно через Шопена", — объяснила выбор произведения для своего сольного выступления музыкант.

По мнению организаторов перфоманса, сегодня культура переживает определенный кризис: в музыкальных школах недобор, а инструменты томятся в ожидании новых хозяев. В распоряжение 6 уличных музыкантов попали фортепиано прошлого века. По окончании перфоманса организаторы подарили инструменты всем желающим. Один из них забрала Джемма Брайт, которая обучает игре на фортепиано детей от 2 лет.

Организаторы музыкального перфоманса бросили вызов Минску, Киеву и Москве. Посмотрим, смогут ли ребята из этих городов повторить подобное.