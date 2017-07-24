Сексуальность для всех: конкурс купальников для тех, кому больше 55, прошел в Китае

В Китае состоялся конкурс купальников Grandbikini, в котором приняли участие мужчины и женщины старше 55 лет, сообщает британский таблоид Daily Mail . Более 400 человек пришли в водный парк города Тяньджи, чтобы похвастаться своей фигурой.









Самая взрослая участница Grandbikini - победившая рак 78-летняя Ма Цзин.

“Я очень горда, - говорит женщина, выбравшая для конкурса голубой купальник. - Если я могу принимать участие в конкурсе бикини в своем возрасте, значит, я умственно и физически здорова”.





Конкурсу уже три года, он организован, чтобы продвигать здоровый образ жизни среди горожан “третьего возраста”.





Судьи наградили более ста человек. Критериями были харизма, умение позировать и располагать к себе.









Но для большинства участников и участниц конкурс важен тем, что позволяет чувствовать себя увереннее. А главное, напоминает: старости нет, а возраст - это только цифры.



