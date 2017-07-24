ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сексуальность для всех: конкурс купальников для тех, кому больше 55, прошел в Китае

25.07.2017 14:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Китае состоялся конкурс купальников Grandbikini, в котором приняли участие мужчины и женщины старше 55 лет, сообщает британский таблоид Daily Mail. Более 400 человек пришли в водный парк города Тяньджи, чтобы похвастаться своей фигурой.



Самая взрослая участница Grandbikini - победившая рак 78-летняя Ма Цзин.

“Я очень горда, - говорит женщина, выбравшая для конкурса голубой купальник. - Если я могу принимать участие в конкурсе бикини в своем возрасте, значит, я умственно и физически здорова”.


Конкурсу уже три года, он организован, чтобы продвигать здоровый образ жизни среди горожан “третьего возраста”.


Судьи наградили более ста человек. Критериями были харизма, умение позировать и располагать к себе.



Но для большинства участников и участниц конкурс важен тем, что позволяет чувствовать себя увереннее. А главное, напоминает: старости нет, а возраст - это только цифры.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На месте скандально известного Dankoff Club все-таки хотят открыть гостиницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика