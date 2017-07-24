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На месте скандально известного Dankoff Club все-таки хотят открыть гостиницу

25.07.2017 14:17 — Разное | Tut.by  
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В здание на улице Мясникова, 25, больше известного горожанам как «Даньков-клуб», хотят открыть гостиницу. Об этом сообщили в УП «Виток» («Белорусское общество глухих»), которому принадлежит здание. Похожая информация уже появлялась в 2015 году, но тогда арендатор, компания ООО «Мультигейм», ее опровергла.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, владельца Юрия Данькова признали виновным в уклонении от уплаты налогов, организации и создании в клубе притона для занятия проституцией, вовлечении в занятие проституцией и осудили на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Клуб закрыли и в конце сентября 2013 года выселили из здания на Мясникова, 25, где он размещался 20 лет. Официальной причиной выселения стала неуплата аренды за 2 месяца, из-за которой образовалась задолженность перед собственниками помещения в 836 миллионов неденоминированных рублей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Нового арендатора у помещения не было почти 1,5 года. В 2015 году здание обнесли забором и начали ремонт. Тогда владелец здания, «Белорусское общество глухих», уже нашел нового арендатора помещения.

— Чтобы выбрать арендатора на это помещение, мы разместили объявление в газете, на которое отозвалось три фирмы, — рассказывали TUT.BY в «Белорусском обществе глухих».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новым арендатором стала фирма ООО «Мультигейм», которой также принадлежит казино «Белая вежа». Ранее будущий арендатор, и владелец здания говорили, что функциональное назначение здания останется прежним: там будет ресторан и казино. Но позже появилась версия, что арендатор рассматривает другой вариант — открыть на Мясникова, 25, гостиницу.

— Нет, гостиницы не будет, слухи ложные. Как и планировали ранее, там будет многофункциональный центр с казино и рестораном, — говорили в ООО "Мультигейм" журналисту TUT.BY в 2015 году.

Однако весной этого года около здания стали возводить террасу, а на днях появилась вывеска «Бутик-отель «Белый дом».


Фото: twitter.com/koko_byy

Главный инженер УП «Виток» сообщил, что на основании решения администрации Московского района в здании выполняется ремонт, который закончат к ноябрю. Параллельно капремонту УП «Виток» занимается узакониванием самостроя, который возвел предыдущий арендатор.

— В настоящий момент мы приводим здание в соответствующее состояние для последующей сдачи в аренду. Есть потенциальный арендатор, — ООО «Мультигейм». В дальнейшем арендатор видит здание без казино и собирается обратиться в Мингорисполком за разрешением на реконструкцию и изменения целевого назначения на гостиницу. Но стоит понимать, что нельзя в одночасье сделать из многофункционального здания отель.

Получить комментарий у директора ООО «Мультигейм» Геннадия Кухоцковольца TUT.BY не удалось.

 
 
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С арендатором, компанией ООО "Мультигейм", уже заключен предварительный договор аренды, сообщили в "Белорусском обществе глухих".

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